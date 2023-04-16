伴随老年人口数量持续增加，高龄和失能失智老人数量不断提升，对养老产品和服务的能力及质量提出更高要求。有需求就有市场，适老化中蕴藏着巨大消费潜力。

近期，适老化领域政策频频。市场监管总局下达一批适老化改造国家标准制定修订专项计划，基本覆盖老年人日常起居、交通出行、养老照护、旅游休闲、读书看报、体育健身等常用生活场景。中国连锁经营协会发布《适老化商业指引》，为商业组织打造适老化商业环境提供参考。比如，为老年人提供咨询、结算、休息、如厕、医护等方面的快速通道，商品摆放应考虑老年人生理特点，在营业区域宜配备老花镜、放大镜、急救箱、血压仪、轮椅、拐杖、AED等设施。

我国自上世纪末进入老龄化社会以来，老年人口规模日益扩大、老龄化程度日益加深。第七次全国人口普查数据显示，2020年，我国60岁及以上人口有2.6亿人，其中，65岁及以上人口1.9亿人。据测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，进入中度老龄化阶段；2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，进入重度老龄化阶段。伴随老年人口数量持续增加，高龄和失能失智老人数量不断提升，对养老产品和服务的能力及质量提出更高要求。

家家都有老，人人都会老。有需求就有市场，适老化中蕴藏着巨大消费潜力。《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》明确提出，发展银发经济，推动公共设施适老化改造，开发适老化技术和产品。多渠道、宽领域扩大适老产品和服务供给，要通过政府与市场共同发力，做好需求牵引供给、供给创造需求的文章。

加强老年用品研发制造，更好满足老年人衣、食、住、行、医、娱等需求。便携洗澡椅、翻身辅助器、感应夜灯、无障碍扶手、大字本图书……小产品解决的可能是大难题。要根据老年人的身心特点，针对不同生活场景，重点开发适老化家电、家具、洗浴装置、坐便器、厨房用品等日用产品，智能轮椅、生物力学拐杖等辅助产品，以及地面防滑产品、无障碍产品，发展老年益智类玩具、乐器等休闲陪护产品以及老年人监护、防走失定位等产品。在鼓励支持技术创新、产品创新和模式创新的同时，还要建立健全老年产品质量标准体系，让老人买得放心、用得安心。

将适老化改造与城市更新、城镇老旧小区改造、农村危房改造、农村人居环境整治提升等统筹推进。目前，城市社区设施的适老化程度普遍较低，大部分老年人居住在楼房中，但大多数尚未配备无障碍设施，农村老年人住所和公共设施不适老问题更为突出。在以居家养老模式为主的背景下，开展无障碍设施、适老设施的建设和改造具有重要意义。比如，安装地面防滑、扶手设置、呼救设施，开展出入口坡道改造，支持有条件的楼栋加装电梯等。近期各地也在加快推进适老化改造。河北省表示，今年将支持4万户特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造。陕西省提出，未来三年计划完成5万户特殊困难老年人家庭适老化改造任务。

持续推进数字适老化，让老人不再“数字失能”。当前，数字技术已广泛浸透出行、社交、就医、娱乐等各类生活场景，但许多老年人在使用智能手机、智能电视时会陷入看不懂、学不会、用不好的困境，面临难以逾越的“数字鸿沟”。近年来，我国大力推进数字技术适老化改造并取得积极成效，但仍面临产品服务供给不足、市场机制尚不健全等挑战。同时，老年人上网还存在个人信息泄露、网络诈骗等安全风险。要加快推进互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术和智能硬件在老年用品领域的深度应用，持续推进数字技术适老化改造，让更多老年人共享数字生活的美好。 （本文来源：经济日报 作者：熊丽）