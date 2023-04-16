四川西昌：“网烧”成为独特的识别符号

四川西昌，邛海之北，建昌古城内人流如织。当夜幕降临、华灯初上，人流开始向一家家烧烤店聚集，铁丝网上烤肉的滋滋声，奏出饕客们耳中最动听的乐章。“西昌是座‘烧烤不夜城’，来西昌不吃烧烤，约等于没来！”西昌市文广旅局相关负责人说，“西昌烧烤，有来头哩！”

西昌所在的凉山彝族自治州，是全国最大的彝族聚居区。千百年来，彝族群众崇火敬火，会在屋子中间挖个两尺见方、深约七寸的火塘，做饭、取暖、议事都在火塘边完成。环火而居的他们，不仅创造了火把节这样的盛大节日，还发明了烤肉蘸辣椒面这样广受欢迎的美食。

“近数十年，人们用炭火盆代替火塘，用竹签或铁丝网代替串肉的树枝，逐步把‘火塘烤肉’变成了远近闻名的西昌烧烤。”该负责人说，西昌烧烤分“串烤”和“网烧”，而今“串烤”风靡全国、难溯源头，“网烧”却始终是西昌烧烤独特的识别符号。

2022年11月，修缮一新的建昌古城开街。处于南丝绸之路和茶马古道上的这座重镇，重现商贾云集、夜不罢市的盛况。新生的古城里，自然少不了本地名片西昌烧烤。

一家二层楼的网烧烧烤店内，二十张桌子座无虚席。圆桌中间掏空，放进一盆炭火，上覆中间高四周低的圆形铁丝网，各种鲜肉躺在铁丝网上滋滋冒油。围坐的食客手持长筷，一边不停翻动着铁丝网上的肉和菜，一边畅快地摆着龙门阵。“这家烧烤店最有名的是烤小肠，叫‘盘龙小肠’。小肠只用上半段，肥而不腻。”本地烧烤爱好者余培胤夹起一条长长的小肠放上铁丝网，慢慢地将它像“盘龙”一样盘卷起来，不停翻面烘烤。他告诉记者，与串烤不同，网烧要像烫火锅一样自己动手，才能充分体会自助的乐趣，这也是它吸引游客的一大原因。

铁丝网上的“盘龙”越盘越紧，终于破开一小口，发出滋滋声。“‘盘龙’开始‘唱歌’就熟了，可根据喜好再烤一小会儿，越烤越香，越烤越脆！”余培胤把“盘龙”剪成小段，记者迫不及待夹一块，蘸上料，放进嘴里，香味瞬间溢满口舌，合嘴一嚼，嘎嘣脆！“走，我再带你感受下，西昌人对烧烤有多热爱！”每有朋友远道而来，余培胤招待客人的第一顿饭都是烧烤。

汽车在城里穿行，窗外闪过一家家烧烤店。不一会儿，车子停在了西昌地标火把广场南面不远处。哟嗬，好一座大庄园！亭台楼阁，连廊互通，200多张烧烤桌散布各处，四顾一望，不见尽头，这哪是想象中的烧烤店？虽已近凌晨，园内还是人声鼎沸，不断有车满载食客前来。望着惊讶的记者，余培胤骄傲地说：“成都吃火锅，西昌吃烧烤。把烧烤做成正餐的，可能只有咱西昌了！”

西昌是四川有名的旅游城市。2022年末，新成昆铁路全线贯通，成都至西昌的车程缩短至约3小时，比自驾节省一半时间，为西昌带来巨大客流量。不少烧烤老板告诉记者，今年客流猛增，生意火爆，他们正全力以赴，迎接即将到来的五一长假，以最地道的西昌烧烤款待八方来客。

（本报记者 周洪双）