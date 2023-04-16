新疆巴楚：敢以“素颜”面向大众的美味烤串

春风拂面，夜色浓郁。位于新疆喀什地区巴楚县红海景区的尉头洲，一场别具风情的篝火晚会正在上演。乡村艺人用粗犷的歌喉唱起悠扬的刀郎木卡姆，村民们热情奔放地跳起麦西莱甫。游客们围着熊熊燃烧的篝火，载歌载舞，所有人纵情欢呼呐喊，熊熊火焰映红了人们的脸庞。

游客艾山·玉素甫说：“能在红海景区参加篝火晚会，真是一种别样的体验，篝火晚会太赞了。”

篝火旁边，火红的炭火上，羊肉串滋滋地冒着油，颜色格外好看，肉香扑鼻而来。

“我们的羊肉串，很有特色撒。香酥的肥肉，筋道的瘦肉，入口即化，滋味十足。”红海景区负责人梁保军向记者介绍。

与其他地区的羊肉串不同，在烤制过程中，巴楚烤串一般不添加孜然、辣椒面等调味品，只撒入一点盐，让品尝者享受羊肉自然的清香。“如今敢以如此‘素颜’面对大众的美味可真不多，只有上好的羊肉才能有这样的自信。”巴楚县远近闻名的烧烤大师傅艾拜都拉大叔笑着说。

新疆烧烤风靡全国，新疆烧烤冠巴楚。巴楚号称新疆“美食之城”“烧烤之乡”，这里的夜市一年四季不停歇，不仅深受新疆人的喜爱，也吸引无数游客慕名打卡。

“巴楚”，唐朝时期被称为“尉头州”。这里地处丝绸之路上重要的三岔口：一头连着中原长安，一头连着疏勒，一头连着于阗，所处的地理位置十分特殊。深厚的文化底蕴、独特的自然风情和浓郁的民族文化，吸引着越来越多的游客纷至沓来。

红海水库是南疆最大的水上游乐基地和水景观光基地。在这里，游客可以乘上快艇、游艇在水色黛碧的水域中穿行，也可以坐上维吾尔老乡的摆渡小船，在平静的水面上轻轻泛舟，或独自划一艘小船进入芦苇荡中探寻野趣，感受独辟蹊径的快感。

巴楚胡杨林国家森林公园拥有316万亩原始胡杨林，是世界连片面积较大的天然胡杨林，在这里，游客可以泛舟湖上，静静地与胡杨进行一场跨越千年的生命对话，体味“活着千年不死、死后千年不倒、倒下千年不朽”的胡杨精神。

作为一个多民族聚居区，新疆有着丰富而独特的饮食文化。烤肉、手抓饭、炒米粉、烤馕、大盘鸡、椒麻鸡、烤包子……充满异域风味的美食迎来了游客们的忠实拥趸。特别是流光溢彩的城市夜晚，放眼各夜市、美食街、美食广场，灯光璀璨、美食飘香，各种特色小吃琳琅满目，一幅幅城市夜生活场景呈现在眼前。晚风、明月、灯火、美食，即使吃过晚饭经过这里，你也会知味停车、闻香下马。

如今的天山南北，高山盆地、大漠戈壁、河流湖泊、草原森林、冰川雪原、田园风光、丝路文化、民族风情……这些独特的资源优势，承载着新疆旅游蓬勃发展的好态势，“新疆是个好地方”旅游品牌享誉全国。今年1—2月，新疆累计接待游客约2230万人次，同比增长10.8%；实现旅游收入约163亿元，同比增长11.6%。

（本报记者 李慧 尚杰）