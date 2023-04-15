“发呆”有技巧学会了好处多

“发呆”往往被认为是不珍惜时间、不专心的表现，你可能不知道，掌握正确的“发呆”技巧，不仅能够提高创造力和记忆力，还能完成内心世界的自我探索，反思“三观”，好处多多。今天，就跟随北京儿童医院精神科闫俊娟副主任医师一起学一学如何正确“发呆”。

“发呆”竟然有四大益处

“发呆”是我们大脑的一种自然现象，它既可以有益又可以有害。因此，适度的、有效的使用“发呆”可以让身心更健康。

提高注意力和创造力 当我们“发呆”时，大脑处于放松状态，能够提高我们的注意力，可以更加深入地思考问题，找到更好的解决方案；“发呆”可以促进我们的大脑进行非线性思考，更容易产生创意，有助于创造性解决问题。

情绪调节 在忙碌的生活中，常常会积累一些负性的情绪，“发呆”可以帮助我们放松心情，缓解焦虑和负面情绪，让我们感到更加放松和愉悦。

提高记忆力 “发呆”可以帮助我们回忆和巩固过去的经历和知识。这是因为在进行“发呆”时，我们的大脑会与之前的经历联系起来，进而加强记忆。

自我探索 “发呆”可以提高自我意识和自我觉察能力，帮助我们更好地了解自己的内心世界，反思自己的“三观”、生活的目标和意义，从而有助于个人更好地成长和发展。

需要注意的是，这些潜在好处并不是所有的“发呆”都能够带来的。如果“发呆”过于频繁和强烈，反而导致思维变得迟钝，影响我们的工作和学习效率；浪费时间、影响社交，导致更多的焦虑和担心等。

高质量地“发呆”需要技巧

虽然“发呆”有好处，但也需要注意方式和程度。那么如何让“发呆”更有效呢？不妨可以试试以下小技巧。

找一个安静舒适的周围环境 “发呆”可以让你更加关注周围的环境，比如郁郁葱葱的绿植、富含深意的人文景观，也可以倾听一些自然声音，或者感受自然界的阳光、风、空气等。“发呆”会让你感受到自然和生命的美丽。

放松身体 可以选择一个自己舒服的姿势，坐着或躺下，放松肌肉，将注意力集中在呼吸上，缓慢深呼吸，这样可以更专注于自己的思维和感受。

沉浸式“发呆” “发呆”需要一段时间，这段时间尽量不要被干扰。你可以选择在一个相对安静的时间段进行“发呆”，不要接电话或回复消息，让自己完全沉浸在“发呆”中。

不要刻意去想 “发呆”不是在想事情，而是让思维放空，随意游荡，让意识处于一种自由的状态，不要刻意去想什么。

设置时间 为了避免过度“发呆”给我们带来的不良后果，对于“发呆”我们也需要有限制。比如适当的时间限制，每次10分钟或20分钟，让自己在规定时间内“发呆”，然后回到现实生活中，以一种更加积极的状态投入到学习和工作中。

别让“发呆”掩盖疾病真相

“发呆”是指一个人在没有特定目标或任务的情况下，陷入一种放松和思考的状态。在这种状态下，人们倾向于将注意力从外部转移到自己的内心。因此，“发呆”通常是一种无意识的行为，可以发生在任何时间和任何地方，比如在上课、工作、乘公共交通工具、休息时间等。

在临床工作中，有些孩子也会出现经常“发呆”的情况被家长带来就诊。因为这种“发呆”经常发生在需要集中注意力的时候，比如上课、写作业、考试等，除此之外，还经常在学习和生活中出现注意力不集中、粗心大意、丢三落四、过度多动等；有的孩子“发呆”还会伴有情绪的变化，比如持续的情绪低落、暴躁易怒、学习效率下降等。

如果这些情况已经严重影响到孩子的学习、交往、生活等，需要警惕注意缺陷多动障碍、抑郁障碍等，建议家长带孩子及时来精神科就诊。 文/闫俊娟（北京儿童医院）