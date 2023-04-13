国家区域医疗中心建设 带动基层防病治病能力提升

人民网北京4月13日电 （记者闫妍）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局有关情况，并回答媒体提问。

国家心血管病中心副主任、中国医学科学院阜外医院副院长李志远表示，国家区域医疗中心建设重点在于发挥国家区域医疗中心的辐射引领作用，带动基层防病治病能力提升。

“根据《中国心血管健康与疾病报告2021》显示，中国心血管疾病死亡占城乡居民总死亡原因的首位，且我国心血管病发病率、死亡率仍处于上升态势。”李志远说，阜外医院作为“国家队”，积极发挥国家医学中心和国家区域医疗中心作用，推动优质医疗资源扩容下沉。

一是同时支持三家区域医疗中心建设。探索建立了云南省阜外心血管病医院、阜外华中心血管病医院和中国医学科学院阜外医院深圳医院。通过信息系统同源化、医疗质量同质化、人才培养同育化、平台资源共享化等手段实现了总院学科体系、医疗质控体系、运营管理模式向区域医疗中心的整体平移。

二是面向市、县基层医院，开展专科技术协作及医联体建设。以技术培训为抓手，重点抓好人才团队培养与技术普及。从心血管学科建设、人才培养、技术提升、科研合作等多方面，分级、分类开展帮扶工作。形式涵盖理论教学、病例讨论、手术指导、“阜外日”出诊、带教查房、来院进修等多种形式，帮助当地医生提升心血管治疗水平。借助互联网+健康医疗，优化整合现有资源，搭建了“阜外医院心血管技术协作云平台”，进一步拓宽了帮扶维度、深化帮扶力度。

三是面向社区卫生服务中心、乡镇卫生院，以国家级政府委托项目为抓手，提升基层诊疗能力。“我们将互联网+智慧医疗作为医疗资源配置的突破手段，将大医院、大专家的诊疗经验做成基层医生学得会、用得上的智能辅助工具，辅助与培训基层医生，以提高基层服务能力。”

李志远还表示，未来将主要聚焦以下几项工作：一是坚定“同质化”发展方向，强化对三个建设项目年度规划制定的指导和参与，避免陷入“省内同质化”的惯性运转，使帮扶医院不仅能达到其所在省市的要求，还要达到国家医学中心的建设要求。二是对标《国家心血管病区域医疗中心设置标准》，国家对云阜、华中、深圳阜外建设方案要点的要求，以及三级公立医院绩效考核，客观分析，理清差距，迎头赶上。三是加强人才培养，关爱与激励人才，分批次、分类别地推进人才培养，提升软实力，切实提升所在区域的心血管病防治能力。