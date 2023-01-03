一补气二健脾三润肺四安神 中医专家教你这样康复

人民网北京1月3日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，不少新冠病毒感染者在康复的过程中愿意尝试一些食疗或者养生功法等非药物疗法，那么在选择时需要注意哪些事项？

对此，广东省中医院院长张忠德表示，中国人养病、防病、治病有一句话，叫做“三分治，七分养”，所以调节饮食在疾病的治疗、预防和康复中起到非常好的作用。新冠病毒感染康复以后，药膳、饮食第一是补气，第二是健脾，第三是润肺，第四是安神。

他说，在饮食上要遵循四大原则，第一宜清淡，不要肥腻，不要味道浓、煎炸食物。第二，补气要以清补为主，推荐太子参、党参、西洋参等，不要太过，主要针对疲倦、乏力、气短等。第三，由于余邪未清，胃肠功能还没有恢复，病的时候吃了很多药，有些还是比较苦寒的清热解毒药，脾胃有一点受伤，需要等它修复，这个过程中不要吃伤害脾胃的饮食，保持七分饱，老人家、小孩可以少食多餐。

张忠德举例，针对咳嗽、疲倦、流鼻涕、鼻塞等症状，广东郁南县用无核黄皮干泡水，加上其它一些中药，当地群众喝了很好。咳嗽分热咳、寒咳两种，在广西桂林阳朔，用很多金橘，寒咳一个方、热咳一个方，大锅汤熬给大家，这不仅能解决问题，还运用了当地的药物、食物、水果，是中医药在防病治病和康复过程中的很好办法，各地市都在用。当然，这需要专业人士的指导，帮忙制定方案。

张忠德介绍，在运动方面，疲倦、乏力、睡眠不好，鼓励用非药物方法，晚上睡觉前用生姜、艾叶泡泡脚。打打太极拳，有助于睡觉。做做八段锦，还有五禽戏、打坐、练气等，有些咳嗽很厉害的老年人，康复以后痰很深，推荐做呼吸操，帮助清除肺里面没有力气咳出来的分泌物。

“所以中医药在防病治病的过程中有很好的作用，在疾病的康复过程中也发挥了组合拳的作用，除了吃药以外还有很多非药物疗法和膳食疗法，我们要广泛的挖掘。”张忠德说。