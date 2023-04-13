“黄沙”再次袭来 公众出行应做好防护

◎科普时报记者 胡利娟

气象监测数据显示，4月9日，我国开始受到沙尘天气影响。10日，沙尘天气的影响范围扩展至华北、东北及黄淮等地，大部地区为扬沙或浮尘天气，内蒙古中西部有沙尘暴。4月11日至12日，宁夏、山西、河北、北京、天津、山东、河南、江苏、上海等地均有扬沙或浮尘天气。

“黄沙”再次来袭，引起公众对沙尘天气的关注。

作为影响我国北方地区的主要灾害性天气之一，沙尘天气是指风将地面尘土、沙粒卷入空中，使空气混浊，能见度下降的一种天气现象的统称。根据数据统计，我国全年超过7成的沙尘天气出现在春季（3月至5月），其中最频繁发生的月份是4月，其次为3月和5月。

未来，我国沙尘天气是否会越来越多？

相关专家表示，2018年至2022年，我国北方平均沙尘总次数和沙尘暴次数都多于2013年至2017年平均数。但从更长时间尺度来看，21世纪前10年，沙尘总次数和沙尘暴次数均明显多于近10年。这表明，现阶段我国仍处在沙尘影响减少的大背景下，不能认为沙尘暴出现了明显增多的趋势。

那么在沙尘天气，公众出行该如何做好防护？

“一靠‘躲’，二靠‘挡’。”中国气象局气象专家朱定真介绍道，“躲”就是减少室外活动，因为沙尘天气会引起能见度下降并伴有大风，对交通出行影响较大，公众最好减少外出次数。尤其是孕妇、儿童、老人以及患有心脑血管或呼吸系统疾病的患者，要尽量减少室外活动。

“挡”就是出门戴口罩、纱巾、防风眼镜。沙尘对人体最直接的影响是刺激眼睛和上呼吸道，对心血管系统也会造成损害。公众外出归来后，最好将脸、口、鼻等部位清洗干净。如在室内，应关上门窗，有条件的可使用空气净化器，也可适当使用加湿器，增加空气湿度，加速室内悬浮颗粒物等的沉降。