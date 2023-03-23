北方再迎大范围沙尘：今春缘何风沙多？

22日，北方多地黄沙漫漫。此轮源于蒙古国中部和我国西北部的沙尘天气，几日来已波及18省区市，呈现出起沙范围大、覆盖范围广、移动速度快、峰值污染重等特点。受其影响，内蒙古东南部、北京、天津北部、河北中北部等地的部分地区有沙尘暴，局地有强沙尘暴。本轮沙尘从哪里来？今春缘何风沙多？沙源地生态情况如何？记者采访相关机构进行解读。

本轮沙尘从哪里来？

22日“早高峰”的北京天空，灰黄一片，空气中弥漫着尘土味道，路上车辆缓行，行人步履匆匆，脸上明显能感觉到颗粒感。“沙尘暴”“下土了”“沙尘天气如何防范”等成为社交媒体“话题词”，多地网友分享“下沙体验”。还有人戏称南方“青团”和北方“驴打滚”代表了南北不同的“春色”。经卫星影像和地面监测信息综合呈现，伴随阵阵大风，北方多省区市笼罩在黄沙中，天地之间蒙上了黄土色甚至是橙色的“滤镜”。

此次沙尘源于蒙古国中部和我国西北部，覆盖最大范围近100万平方公里。北京生态环境监测中心的“北方地区云微物理遥感图”显示，21日开始，受蒙古国低压后部大风天气影响，在中东部沙源地出现大范围起沙现象。21日夜间，沙尘进入我国境内，沙尘带宽度较大，自东北至甘肃大片区域PM10浓度达到“严重污染”水平，部分站点峰值接近每立方米10000微克。

22日凌晨3时，外来沙尘在强西北风作用下影响北京市，空气质量为“严重污染”等级。22日8时，沙尘主体漫过北京，北京市PM10浓度为城六区每立方米1449微克，西北部每立方米1498微克，东北部每立方米1825微克，东南部每立方米1799微克，西南部每立方米1638微克。

北京市气象台首席预报员杜佳介绍，受冷空气大风和上游输送影响，22日北京升级发布“沙尘暴黄色预警”信号，春季沙尘天气会混杂大量花粉、尘螨等过敏原以及细菌、病毒，可能诱发过敏反应和呼吸道疾病。沙尘天气期间，老人儿童及患有呼吸道过敏性疾病人员尽量减少外出，户外活动需戴好口罩防护，并视情况戴防风镜、纱巾，遮住眼、鼻、口、耳。

今春缘何风沙多？

“沙尘天气”按照地面尘沙是否吹起、水平能见度等因素，分为浮尘、扬沙、沙尘暴、强沙尘暴、特强沙尘暴等不同类别。中国气象局气象宣传与科普中心介绍，形成沙尘暴需要满足三个条件：其一，作为动力源的大风；其二，作为物质基础的沙尘源；其三，使沙尘扬卷得更高的空气不稳定条件。

数据统计显示，进入3月春季气温回升迅速，北方沙源地开始解冻，但降水较少，同时北方冷空气活动仍然频繁，大风天气多发。“3月以来，沙尘天气多次影响我国北方地区。”中国天气网气象分析师介绍，3月以来，蒙古国和我国西北地区等沙源地气温显著偏高，地表基本无积雪覆盖，一旦有冷空气入侵并带来大风作为动力源，极易造成沙尘天气。

中国环境监测总站联合中央气象台、国家大气污染防治攻关联合中心等多家专业机构日前发布的“3月下半月全国空气质量预报会商”显示，受沙尘天气影响，东北、华北、华东和西北部分地区出现中度及以上污染，新疆南疆部分时段出现严重污染。

北京南郊观象台1951年以来的沙尘资料统计分析显示：20世纪50年代，北京沙尘最严重，春季沙尘日数平均多达26天；20世纪60年代至80年代，沙尘日数有所下降，在10天至20天之间波动；20世纪90年代以后明显下降，沙尘日数平均不到5天；2001年至2010年又略有增加，平均在7天左右；2010年以后平均沙尘日数又有所波动。

沙源地生态情况如何？

据了解，我国北方沙尘暴主要出现在春季，沙尘源主要有：蒙古国南部戈壁荒漠区、哈萨克斯坦东部沙漠区，我国巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、乌兰布和沙漠、塔克拉玛干沙漠、库姆塔格沙漠、古尔班通古特沙漠等。

北京市生态环境监测中心介绍，影响北京的沙尘通常起源于蒙古国南部，途经我国内蒙古中西部并逐步增强南下。

除气象因素外，影响沙尘的关键因素还包括植被覆盖、土壤属性。植被覆盖裸露表面，分解风力，阻挡输沙，是土壤风蚀的保护层。植被还可改变土壤水分，促使表层土壤形成稳固性结构，增强土壤抗蚀力，减轻风蚀。

中科院大气物理所研究员朱江表示，近些年我国兴建三北防护林等许多防风固沙的努力，使沙源地的“起沙条件”获得了些许改善，但西北地区的生态脆弱问题不容小觑。