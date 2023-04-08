累计降低药耗费用超4000亿元——透视医药集采成效

第八批国家组织药品集采日前在海南开标。从2019年“4+7”集采试点扩围开始，截至目前，国家已经开展8批333种药品、3批4类高值医用耗材集采，平均降价幅度分别超过50%、80%。据国家医保局相关负责人介绍，叠加地方联盟集采，已累计降低药耗费用超4000亿元。

持续挤出药品耗材虚高价格“水分”

截至2023年2月28日，冠脉支架集采接续采购已完成17.85万个冠脉支架产品采购，占约定采购总量的10.3%。这是高值医用耗材集采在全国范围内统一开展接续工作的首次探索。

国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍，此次接续采购中选价格总体保持平稳，平均中选支架价格为770元左右，中选产品增加4种。

“相较于上一轮采购，这次续采的冠脉支架品种更加丰富。”中国医学科学院阜外医院副院长杨伟宪说，除了降价“福利”外，集采根据临床需求及时进行产品更新换代，这也为患者和临床提供更多选择。

让患者的医药负担降下来——从高达万元直降至千元以内，集采冠脉支架为百姓“减负”从这组数据中可见一斑：2021年和2022年，中国医学科学院阜外医院共使用约3.8万个冠脉支架，为患者减轻负担约4.8亿元。

除了大幅降价的耗材类集采，多品类的药品集采也为患者减轻不少负担。

60多岁的天津市民李先生患有冠心病、高血压多年，集采前他的药费日负担约34元，集采后日负担不到7元，“药品费用每年减少近万元”。

天津市医科大学总医院心内科主任杨清说，心脏病和高血压人群数量庞大，且患者需常年用药。当前，高血压、糖尿病、高血脂等慢性病和常见病用药被纳入集采，随着多批次集采结果相继落地执行，相关费用大幅下降，患者负担减轻。

2022年年末，涉及31个治疗类别的第七批国家药品集采结果在江苏、福建、内蒙古等省份落地。以江苏省为例，第七批集采落地后预计一年可节约药品费用31亿元。

为更多企业有效竞争培育“良性土壤”

从第二批药品集采拟中选企业77家扩大至第三批集采的125家，到第四批集采企业拟中选比例创历史新高，再到后续多批次集采企业中选率稳定在70%以上，随着集采政策不断完善，放宽竞争格局、适当保持竞争率正为更多企业提供良性竞争环境。

——“带量”提升企业参与集采意愿

“带量”是推进集采的核心环节。国家组织冠脉支架接续采购中，全国3696家医疗机构参与采购、协议采购量约178万个，分别较上一轮集采增加40%与30%。

实实在在的市场份额为企业“以价博量”提供更多动力。在这次冠脉支架接续采购中，赛诺医疗科学技术股份有限公司共有两款产品被纳入集采，此前公司冠脉支架一年发货量为2万个，接续集采中标后2023年第一季度已出货4万个。

——集采规则更加注重效率与公平

最新批次药品集采提高了入选范围品种数量，同时采取“一主双备”，即一个主要供应商，两个备选供应商，这将进一步保障集采药品供应，也让更多企业能够参与集采。

此外，通过设立集采触发机制、采购支付款项提前预付、规范药品流通环节等，国家集采在推进过程中不断完善相关政策举措，推动集采常态化、制度化。

北京大学公共政策研究中心副主任江滨说，国家集采节奏更加温和、稳健，企业可以有更多时间与精力在扩大规模、提高产能等方面做好准备。

为医药产业发展带来“鲶鱼效应”

集采正成为推动企业、医院、医药行业改革的重要一环。有专家表示，“以量换价”意味着参与集采将获得更多的市场份额，这将促进医药企业降低成本、稳定供给、研发创新等。

“国家组织药品集采对医药行业产生正面导向作用，促进产业分工更明确，加快产业分类和转型。”中国药科大学研究生院常务副院长丁锦希表示，仿制能力强、且有规模生产能力的药企可以做快速仿制；对有创新能力的企业来说，则是促进它们把更多精力投入到产品创新研发之中。

他表示，这只是集采对企业源头端的影响，从医院管理方面来看，集采将促进医院思考仿制药的替代如何更加合理，在保证治疗疗效、稳定性的前提下进行替代。

降价只是第一步，用得上才是关键。医保部门多措并举，采取签署购销合同、明确年度约定采购量、完善“双通道”供应保障机制等，保证老百姓能及时用上集采产品。

为推动集采药品与耗材平稳落地，中国医学科学院阜外医院将集采落地与支付方式改革同步推进，成立医院DRG（按疾病诊断相关分组）管理小组，建立“临床-采购-DRG”联动工作机制，调研临床一线反馈意见等，保障集采产品优先使用，降低患者负担。

根据此前国家医保局印发的文件，集采覆盖面将持续扩大，到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，化学药、中成药、生物药均应有所覆盖，高值医用耗材将进一步聚焦心内科、骨科等重点产品，改革红利将持续惠及更多人群。（记者彭韵佳、沐铁城、张建新、邱冰清）