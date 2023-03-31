春季防静电，有这些小妙招

进入春季，随处可见静电烦恼。静电容易造成衣物紧贴身体，影响美观，且容易沾灰，还会使发丝飘竖起来、皮肤有触电感等。为何春季静电特别多？有什么措施可以缓解或摆脱静电的烦恼？

专家介绍，所谓静电，就是一种处于静止状态的电荷。在外在摩擦作用下，导致电荷聚集在某个表面形成静电。春季时，人们穿的衣服化纤类材质偏多，衣服之间、衣服和皮肤之间互相摩擦容易产生大量电荷。而春季空气和皮肤往往较为干燥，电荷没有途径释放，积累的电荷产生的电压便会越来越高，导致静电放电刺痛皮肤，严重的还会引起焦躁、胸闷等异常状况。

如何有效防止静电烦扰？中国日用化工协会副理事长、家居护理专委会副主任委员石荣莹介绍，防静电要在日常生活中尽量防止电荷积累，让它能及时顺利释放掉。

首先，要保持湿润，可以通过房间加湿、皮肤涂抹润肤产品等保持湿润，可防止电荷的聚集。其次是衣服材质选择，可尽量多选纯棉类织物。再次，在织物清洁与护理时辅助使用一些抗静电产品，比如柔顺剂、抗静电洗衣液、抗静电喷雾等。柔顺剂是在最后一遍漂洗时加入，其含有的阳离子会吸附在织物表面，形成一层阳离子膜，起到屏蔽、中和负电荷的功能，不让负电荷积累，进而消除静电。抗静电洗衣液是一种去污和抗静电二合一产品，不过其抗静电能力弱于柔顺剂。此外，抗静电喷雾作为一种便携式产品，可以在出门时对衣物喷一下，即可瞬时消除静电烦扰。

《 人民日报 》（ 2023年03月31日 19 版）