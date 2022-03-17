防染片、留香珠、柔顺剂…… 用科学告诉你这些洗衣“配料”是真香

在刚刚过去的“三八”国际妇女节，各大线上购物平台纷纷推出促销活动，女性常购商品——洗衣粉等也在让利品类之中。

如今，洗衣用品种类不断翻新，洗衣服时不仅要放“主料”——洗衣粉，还要放很多“配料”，如防染片、留香珠、柔顺剂等。

那么，这些产品是智商税还是“黑科技”？它们到底起什么作用？该怎么用才能使其效力发挥到最大？

针对上述问题，科技日报记者采访了相关专家为您逐一解惑。

防染片： 强大吸附功能锁住“逃跑”染料

衣物染色是件令人头痛的事儿，稍有不慎，浅色衣物便难逃被深色衣物染色的命运。近年来，一种名为防染片的产品在线上购物平台走红，商家称其是一种新型辅助洗衣工具，可避免染料粒子附着于其他衣物。然而，它真的有这么神吗？

“防染片又被称为防串色洗衣片，在洗衣时可防止衣物串色、掉色，它是用可吸附材料制成的。”中国石油化工集团北京化工研究院高级工程师曾佳在接受科技日报记者采访时介绍，这个看上去平平无奇的小白布片，其实“身怀绝技”。

首先，防染片利用了化工领域常用的阴阳离子吸附原理。用棉纤维、动物皮毛、人造革、涤纶织物等材料制成的衣物，在出厂前多会经过化学染料染色。这类衣服若在洗涤时脱色，水中的染料表面会带有阴离子，而防染片表面有阳离子，阴阳离子一结合，就可防止脱落的染料“污染”其他衣物。其次，防染片多为类似于活性炭的疏松、多孔结构，对于晴纶等织物常用的阳离子型染料，也有一定的吸附作用。

“拥有这两项技能的防染片，具备很强的吸附能力，能够快速吸附多种颜色织物在洗涤时释放的染料分子，从而避免了脱落的染料分子被其他衣物吸附。”曾佳补充道，在洗衣前，最好阅读防染片的商品说明，根据洗涤衣服数量投放足量的防染片，以保证其充分发挥作用。

留香珠： 纳米级微胶囊持久释放香气

如今不少女性觉得，洗衣服不仅要干净，还要香喷喷。可光靠洗衣粉很难做到这一点，于是留香珠横空出世了。

曾佳表示，留香珠是一种常用的衣物洗护用品，它可以使衣物在洗后持久留香。

“留香珠的主要成分是香氛精油和微胶囊。多数衣物纤维表面在洗涤时都会带有阴离子，而留香珠微胶囊表面带有阳离子，这些阳离子会牢牢地吸附在衣物表面。”曾佳解释道，微胶囊将香氛精油包裹在微纳米级的小小胶囊内，该胶囊材料不会与香氛精油产生化学反应，可以作为防止香味快速挥发或被氧化的一层屏障。在衣物洗涤后，留香珠微胶囊中的香味只能通过微胶囊壳孔隙缓慢释放，从而让人感到用留香珠洗过的衣物能够持久留香，甚至能抵御吃火锅、吃烧烤、运动出汗以及吸烟等导致的衣物异味。

“随着技术进步，新一代留香珠的配方进行了调整，增加了除菌、祛螨、溶污以及柔顺等功能，其采用彩、白双色珠结构——彩珠柔顺留香，白珠除菌、祛螨、溶污。”曾佳说。

同时，在使用洗衣机洗涤衣物时，由于机器的摩擦强度比较大，或导致留香珠微胶囊爆破、香气释出，散发出宜人的清香。“机洗能够最大程度地释放留香珠所含的香气，这也是很多留香珠产品建议将其用于机洗的原因。需要格外注意的是，如果是多色衣物混洗，建议先加入防染片，等过一段时间后，再放入留香珠，这样能够防止两种物质发生化学反应。”曾佳补充道。

柔顺剂： 靠润滑保护膜消除织物静电

柔顺剂是洗衣产品中的“老大哥”了。长久以来，洗衣液和柔顺剂一直是黄金组合，好似洗发水与护发素的固定搭配。柔顺剂最大的卖点便是可令衣物柔顺、不起静电。

“事实上，衣物在出厂时通常会进行柔顺处理，只是人们用碱性洗涤用品清洗后，破坏了其柔顺性。为此，在洗涤时加入柔顺剂，能够起到使织物柔软、蓬松、不起静电等作用。”曾佳表示。

她介绍道，柔顺剂的作用类似于在衣物纤维表面均匀地涂抹了一层润滑保护膜，衣物洗涤时其纤维表面吸附了柔顺剂，使得其纤维间摩擦系数降低、可移动性增强，纤维固有的平滑、延伸、压缩性能也得以恢复，进而衣服就会显得柔软、蓬松、有弹性。同时，柔顺剂也会降低衣物纤维表层电阻系数、防止电荷聚集，从而降低静电发生的可能，并减少由静电导致的灰尘吸附。其结果就是，衣物在洗涤后变得蓬松，而且很少吸灰。

“但值得注意的是，由于各种洗涤剂和柔顺剂的作用机理不同，若将它们一同倒入洗衣机，则可能会出现电荷‘打架’现象，使得衣物洗涤效果与柔顺效果大打折扣。因此，建议将柔顺剂倒入洗衣机的柔顺剂槽中，或者在洗涤中途再加入柔顺剂，以保证柔顺剂的柔顺效果。”曾佳补充道。

抑菌液、除菌液： 用各种方法杀灭衣服上的细菌

商场、公交车、医院等公共场所，细菌无处不在。贴身衣物上附着的大肠杆菌残留物，仅用洗衣产品无法去除。长年不清洗的洗衣机更是细菌滋生的温床。洗衣液只能起到去污的作用，不能清除隐藏在衣物深处的细菌，当人们意识到衣物除菌的必要性后，衣物抑菌液、除菌液产品便纷纷面世。

“普通的衣物洗涤用品并没有抑菌功能，只能清洗衣物表面污渍。”曾佳介绍，抑菌液和除菌液的标准名称分别为抑菌型洗涤剂和抗菌型洗涤剂，其具有抑制衣物表面微生物繁殖或接触杀菌的功能，使用后可减少细菌交叉感染的可能。

我国制定了《抗菌抑菌型洗涤剂》轻工行业标准，规定其由表面活性剂、洗涤助剂和杀菌剂或抑菌剂配制而成，需具有去污和抗菌或抑菌功能。抑菌剂和除菌剂利用金属离子接触反应、催化激活机理、阳离子固定机理，来达到抑制细菌生长，进而杀死细菌的效果。

“除菌液与抑菌液的杀菌效能并不相同。除菌液的杀菌率要求不低于90%，而抑菌液的杀菌率一般要求不低于50%。”曾佳特别提醒，抑菌液与除菌液虽只有一字之差，但杀菌效能差别巨大，消费者在购买时应加以明辨，以达到预期的消毒效果。