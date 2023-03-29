雪压连翘怎么办？专家连夜开“药方”

阳春三月，河南最高气温飙升到28摄氏度，连翘花在豫西山岭上怒放，即将坐果。然而，3月16日，河南普降大雪。“如果不采取措施，连翘减产将成定局。”纷纷扬扬的大雪中，卢氏县连翘种植大户彭涛心急如焚。

彭涛没有想到的是，3月17日一大早，河南省科技特派员、河南农大教授张红瑞率队连夜驱车300多公里，出现在他的万亩连翘基地。

“现在最低温度是零下1摄氏度，不是太低。只要采取得力措施，保产还是有可能的。”张红瑞对彭涛说，把红糖和尿素按固定比例制成糖氮液，隔一天喷一次，连喷两三遍，就能把连翘冻害降到最低限度。

接下来的三四天里，张红瑞一直奔波在豫西卢氏县的山岭间，指导药农应对大雪给连翘造成的灾害。

地处豫西伏牛山区的卢氏县素有“一步三药”“天然药库”之称，是全国十大中药材基地县之一。其中，卢氏连翘被列为国家地理标志产品、原产地域保护品种，总种植面积突破200万亩，鲜品产量超过2万吨，面积和产量位居全国县域之首。近年来，卢氏县将卢氏连翘独特的生态优势、资源优势和经济优势、文化优势有机融合，倾力打造卢氏连翘产业链。

张红瑞在多个连翘基地查看了连翘开花情况和大雪对连翘花的影响情况。她说，此次倒春寒持续时间不长、温度也不是太低，因此对连翘花蕾产生的影响不是太大。虽然倒春寒对已开放的连翘花影响较大，但只要持续关注当地温度，并重点观察短期内连翘花蕾、花朵、幼果是否变色脱落、干枯等，提前做好预防措施，就能避免造成更大损失。

张红瑞团队还实地查看了连翘嫁接和返青情况，指导药农进行连翘嫁接和幼苗春季管理。

“除连翘外，喷施糖氮液对防治倒春寒给其他花果类中药材造成的伤害也有效果。”河南省经济作物推广总站党总支书记、著名中药材种植专家陈彦亮告诉科技日报记者。

“陈彦亮研究员对这个事非常操心。下大雪那天，他接到卢氏县政府求助电话后，就把我叫去，我们当天夜里研究出了糖氮液这个‘药方’，并下发给全省。第二天一大早我到卢氏县，带去的正是这个‘药方’。”张红瑞表示，“药农们说，这个‘药方’给他们帮了大忙！”（本报记者 乔 地）