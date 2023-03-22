直播预告：新技术驱动脑胶质瘤诊治迈向新台阶

脑胶质瘤是颅内的常见恶性肿瘤，在先天遗传高危因素和环境因素的共同作用下，导致大脑细胞发生癌变，从而引起病变。脑胶质瘤临床诊疗日新月异，在诊疗中涌现了哪些新思路、新方法？

3月25日10:00，陆军军医大学第一附属医院（西南医院）全军神经外科研究所所长冯华，陆军军医大学第一附属医院（西南医院）神经外科主任胡荣将做客“人民好医生”客户端直播间，就脑胶质瘤诊治相关话题与网友进行分享。

专家简介：

冯华，主任医师，教授，博士生导师。专业技术少将，全军神经外科研究所所长，陆军军医大学第一附属医院（西南医院）颅脑战创伤学科群首席科学家。兼任中国医师协会神经修复学专业委员会副主委及总干事，中国医师协会神经外科医师分会常委，中华医学会神经外科学分会常委，重庆市医学会常委理事，重庆市医师协会理事。

胡荣，主任医师，教授，博士生导师。陆军军医大学第一附属医院（西南医院）神经外科主任。兼任重庆市医学会卒中分会主任委员、中国医师协会神经修复学专业委员会青委会副主任委员、中华医学会神经外科学分会颅脑创伤专委会委员、中华医学会神经外科分会中国神经外科重症管理协作组委员、全军神经外科专委会神经创伤学组委员。

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