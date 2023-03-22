线上健身为美好生活添彩（人民时评）

线上健身的蓬勃发展，为人们提供更多健身选择，激发全民健身热情，带动更多人养成运动习惯，让更多人共享健康与快乐

跟着网络直播一起跳健身操，用跑步路径“画”出有趣图案，在运动应用程序上向好友发出健身打卡挑战……如今，随着智能穿戴设备的普及和健身行业数字化进程的加快，丰富多彩的线上健身活动吸引越来越多人参与，日益成为人们日常生活一部分。

作为线下体育的重要补充形式，线上健身具有场地灵活、门槛较低、活动种类丰富的特点，能更好满足人们利用碎片化时间健身的需求。同时，移动互联网和智能传感器等技术的应用，增强了线上健身的互动性和趣味性，进一步激发了人们的健身热情。国家体育总局公布的数据显示，2022年，全国体育系统举办全民健身线上运动会，参赛人数超1396万。线上健身的蓬勃发展，为人们提供更多健身选择，激发全民健身热情，带动更多人养成运动习惯，让更多人共享健康与快乐。可以说，线上健身既是在为全民健身助力，也是在为美好生活添彩。

越来越多人动起来的背后，是“主动健康”理念的深入人心。健身是健康生活方式的重要内容，可以增强体魄，提高生活质量。当前，人们越来越注重追求健康生活，愿意花更多时间投入健身活动，主动健身日益成为人们的自觉选择。从通过短视频了解健身知识，到利用手机健身APP记录跑步用时、消耗的卡路里等数据，再到参与线上虚拟赛事，越来越多人通过线上健身认识到，健康是责任，预防是最经济最有效的健康策略；越来越多人懂得，每个人都是自身健康的第一责任人，健康的“钥匙”就握在自己手里。

生命在于运动，运动需要科学。当健身热情提高后，如何科学健身成为人们关心的又一个话题。通过各种线上健身平台，用户能轻松获得各种健身知识，也能自主选择线上健身课程，接受更专业的健身指导。去年全民健身线上运动会期间，100多名奥运冠军、世界冠军通过线上竞赛、话题互动等方式，和大家一起“云锻炼”。如今，越来越多体育运动员在互联网上化身居家健身的“辅导员”，既为引导公众科学健身起到了示范作用，也普及了科学健身理念和方法。

也应看到，线上健身正处于起步阶段，发展和完善的空间还很大。如何开拓出更多运动场景？怎样提高健身质量？如何推动线上与线下更好融合？解决这些问题，既是满足群众健身需求的内在要求，也是推动线上健身高质量发展的题中应有之义。这需要相关平台不断创新，更好满足用户的个性化需求，也需要相关部门做好公共服务，推动线上和智能体育赛事活动开展，引入更多群众喜闻乐见的体育项目和赛事活动，拓展举办平台，丰富传播渠道。多方共同努力，才能激发“互联网+体育”的巨大潜力。

党的二十大报告提出，“促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”。《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》提出，到2035年，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上，体育健身和运动休闲成为普遍生活方式。以线上健身为接口，增加运动产品及服务资源供给，优化线上线下健身互动，营造人人参与体育锻炼的社会氛围，群众的生活必将更加多姿多彩。

《 人民日报 》（ 2023年03月22日 09 版）