县域医院高质量协同发展研讨会发布《县医院综合能力社会评价报告》

3月17日，社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会暨县域医院高质量协同发展研讨会在人民日报社新媒体大厦举行。

社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会暨县域医院高质量协同发展研讨会现场。

本次活动是人民在线主办的第三场县域医院高质量发展主题研讨会，来自国家卫健委等相关部门领导，行业权威专家以及县域医院书记、院长等齐聚一堂，分享县域医院在高质量发展背景下所进行的探索实践，并就实践过程中反映出的问题展开交流研讨。

会上，人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑单学刚发布《县医院综合能力社会评价结题报告》。《报告》指出，县医院应以人为本，构筑人才平台、完善培养机制。要结合实际的情况和特色，及所在县域群众的就医需求，发展强势学科，各科室之间要融合发展，形成中心化的发展模式。利用互联网医院、互联网诊疗、远程医疗等手段，更好推动优质医疗资源下沉基层。

单学刚在发言中还介绍了“公立医院高质量发展社会评价指标体系”研究成果。该评价体系以社会视角考察和评价公立医院高质量发展，助力公立医院实现科学化、规范化、标准化、精细化管理，对促进医院与社会的和谐发展具有重要意义。

国家卫健委卫生发展研究中心研究员、卫生服务体系研究部与卫生人力研究部负责人黄二丹发表主旨演讲。

国家卫健委卫生发展研究中心研究员、卫生服务体系研究部与卫生人力研究部负责人黄二丹提出对于新时代、新体系下公立医院高质量发展的三点思考。首先，医院要聚焦功能定位建专科，从体系视角定位专科，以现有规模为基础优化结构。其次，要聚焦体系促扩容，分工细化学科发展，亚专业建设要更具备资源和规模，临床服务需要个性化整体解决方案，医院组织结构要平衡细分与整合。第三，要聚焦信息强管理，以患者、病历和医务人员信息为基础构建信息系统，构建与成本、价格、支付政策紧密对接的动态绩效管理体系。

人民日报高级记者、经济社会部主编白剑峰发表主旨演讲。

“实现高质量发展，关键在‘质’不在‘量’。医疗行业高质量发展，不是把所有的医院都变成解决疑难重症的医院，而是变成有温度的医院。”人民日报高级记者、经济社会部主编白剑峰以“办有温度的医院”为题发表主旨演讲。白剑峰指出，未来的医疗竞争，不是知识的竞争，而是服务的竞争、体验的竞争、感受的竞争。医院服务能力越强，照顾病人越细，竞争力就越强。提升患者就医体验感，既是百姓的迫切需求，也是医学进步的必然要求。

郑州大学第一附属医院副院长苟建军主旨发言。

郑州大学第一附属医院副院长苟建军在主旨发言中分享了公立医院助力县医院发展的成果与经验。他介绍说，为促进优质资源扩容下沉，郑州大学第一附属医院开展专家教授故乡行活动，以县域为基点、以家乡情感为纽带，推进“驻扎式帮扶”和“组团式轮训”服务，深化落实多项帮扶措施，和家乡老乡手牵手，和基层队伍心连心。此外，医院还通过远程医疗服务体系、优质服务系列活动、城乡医院对口支援、省级区域医疗中心建设、社区卫生服务中心协作等方式，持续推动优质医疗资源均衡布局。

“加强县域紧密型医共体建设 ‘重塑’县域医疗资源”圆桌论坛。

提升县域医疗服务水平，实现优质医疗资源下沉，离不开紧密型县域医共体建设。圆桌论坛环节，四川省第五人民医院党委书记贾卫国、湖南省湘潭市中心医院副院长谭建中、河南省驻马店市中医院副院长刘前进、陕西省渭南市澄城县中医院党委书记邱坤文、内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗人民医院院长隋成君等多位嘉宾，分享打造县域紧密型医共体的典型经验做法。

贾卫国表示，紧密型医联体建设需要省、市、县、乡四级，乃至更多级别间责任权利的合理分配，只有这样机制才能更加灵活，对于医疗卫生发展才能起到更好的作用。谭建中介绍，湘潭市中心医院对湘潭市下辖五个县市区进行了网格化管理，通过开展定期走访、专科联盟建设等多种形式，并联动基层医院构建紧密型医联体，有效实现了管理、责任、服务和利益的一体化。刘前进指出，中医药在新冠肺炎疫情防控中的优势和作用得到充分彰显，中医医院要充分利用“院内制剂在医联体、医共体内调剂使用”等优惠政策，加强中医医联体建设。邱坤文谈到，作为县级医院，渭南市澄城县中医院和乡镇的五家医院结成了紧密型医联体，但仍存在中医人才缺乏等问题，这是制约医院发展的重大瓶颈，希望政策研究能多向基层倾斜。隋成君坦言，在县医院人力资源缺乏的情况下我院依然对镇乡二级医疗体系的帮扶，通过将基层的急、慢性病人分类管理，实实在在解决老百姓危重患者急诊救治需求，慢病规范管理需求。

“三级医院评审与医院发展路径”圆桌论坛。

医院评审是卫生健康行政部门履行监管职能，推动医院高质量发展的重要抓手，对促进医院提高自我管理水平，实现医疗服务高质量发展有重要作用。第二场圆桌论坛上，北京清华长庚医院副院长张萍，河南省平顶山市鲁山县人民医院副院长丁大捞，河北省衡水市故城县医院党委书记、院长居艳梅，浙江省平湖市第一人民医院副院长王俊，贵州省六盘水市盘州市人民医院院长宋其骏围绕“三级医院评审与医院发展路径”展开交流探讨。

张萍指出，在医院发展过程中，无论是对国家的政策部门，还是对医院的管理者，通过一些平衡的标准作为抓手，是推动医院高质量发展的重要“杠杆”。丁大捞介绍，在郑州大学一附院及其他上级医院指导帮助下，鲁山县人民医院成功实现了三级医院建设中所有的标准化建设，包括五大中心建设，真正让鲁山县人民受益。居艳梅在介绍医院发展体会时提到，县级医院创三甲的目的就是让老百姓受益，所以首先要提高医护人员的站位，把为全民健康的理念、共识让全员理解。王俊讲到，平湖市第一人民医院高度重视评审工作，以评促建、以评促改，“医共体诊室”创新建设、自主研发应用质量管理平台，为便利百姓就医、医共体的同质化管理赋能。宋其骏坦言，坚持党建引领，落实好党委领导下的院长负责制是关键，思想统一起来，才有凝聚力、执行力；通过医联体、医共体建设可以帮助医院在发展建设过程中少走弯路，快速成长。

本次会议由人民在线、中国医药教育协会主办，医策智库承办，默克中国医药健康作为公益支持单位。