春季焦虑症高发 专家：警惕焦虑和抑郁同时发生

近年来，随着社会的发展及生活压力的增大，抑郁症和焦虑症的发病率有明显上升趋势，焦虑、失眠的人越来越多。这是病吗？是什么原因引起的？它会对人体带来哪些伤害？近日，北京中医药大学附属第三医院原院长、主任医师唐启盛做客“人民好医生”客户端直播间，就此与公众进行科普。

唐启盛做客“人民好医生”客户端直播间

唐启盛认为，许多人都会出现焦虑情绪，这并非坏事，相反地，能对人产生积极的作用，促进自身进行行为改善和能力提升。但是，焦虑情绪不能积累太久、太多，否则就会演变成焦虑症。一旦发展成为焦虑症，会出现急躁、担心、害怕、头晕头痛，甚至脑袋发蒙的情况，有人形容就像被浓雾笼罩般的“脑雾”状态，从心理到生理都会对人体产生影响，从而干扰自己的正常生活。

“焦虑症的出现由内、外因素的共同影响下产生，外因是社会现状，内因多与遗传相关。有研究显示，大脑内五羟色胺、多巴胺等神经递质也会影响焦虑症状，其中γ-氨基丁酸神经递质如果与内外因素相结合，其发病率就更高。”唐启盛表示。

“中医讲‘天人合一’，四季变化会同时影响人体的变化。”唐启盛提出，秋季是收藏的季节，人体的阳气也随之收敛，抑郁症发病主因多为身体动力不足、阳气不够所致，因此抑郁症多在秋季高发。而焦虑症则有春季高发的特点，春季是万物生发的季节，此时阴阳五行对应中医五脏中的肝，如果肝气生发过度，就会变成肝火，出现焦虑。

在临床诊疗中，会有焦虑伴抑郁患者，多数属焦虑症，表现为天天着急、心不安，病程中可能伴有抑郁症的发生，也可能独立患病。有的焦虑伴抑郁患者中只有极个别是单纯的抑郁症状，大多是焦虑情绪，在诊疗上要加以区分，如果同患焦虑症与抑郁症时，治疗上应优先治疗抑郁症。

“容易焦虑的人，长期会耗伤气机，出现心烦不宁、易激动，即‘痰火扰心’，治疗上会从益气养血、清心化痰入手，同仁牛黄清心丸较为适宜。”唐启盛最后说。