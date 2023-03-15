睡眠不足或减弱抗体对疫苗反应

科技日报北京3月14日电 （记者张梦然）美国芝加哥大学和法国国立卫生与医学研究所领导的研究团队发现，在疫苗接种前后的几天里每晚睡眠时间少于6小时的人抗体反应迟钝。这表明，在免疫接种前努力促进健康的睡眠时间或是提高疫苗有效性的一种简单方法。该研究发表在13日的《当代生物学》杂志上。

研究人员梳理了文献，然后合并并重新分析了7项研究。他们检查了睡眠持续时间对流感和肝炎等病毒性疾病疫苗接种的影响。

研究表明，自我报告的睡眠时间不是疫苗反应的预测指标。研究人员指出，虽然这种关联对男性来说很强，但对女性来说却较弱且没有统计学意义。他们认为这可能是因为没有一项针对女性的研究，如考虑月经周期、避孕药的使用和更年期状态对性激素水平的影响。

使用荟萃分析的结果并与已知的疫苗抗体反应数据进行比较，研究人员估计睡眠不足对疫苗反应的影响相当于接种后两个月的抗体减弱。而且，他们在呼吸道病毒流感和影响肝脏的肝炎中看到了相同的结果，这表明这种影响可能会扩展到所有类型的病毒。

研究人员希望这项研究能够激发对这一现象的更多研究，以阐明对男性和女性的影响，并更好地了解睡眠持续时间如何影响不同的疫苗，以及如何优化睡眠以促进更好的疫苗反应。