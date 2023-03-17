直播预告：如何应对不痛不痒的脂肪肝

3月18日是一年一度的“全国爱肝日”。肝脏作为人体非常重要的器官，具有生物合成、分解代谢、生物转化（包括解毒）等生理功能。为了帮助大家正确认识各种肝脏疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出“全国爱肝日”系列直播节目，教大家远离“肝”扰。

不良的饮食和生活作息等因素，导致很多的年轻人在进行体检的时候，被检查出脂肪肝。那么，肝脏是如何一步步被脂肪“攻占”？体检查出了脂肪肝，该怎么办？在日常生活中，该如何预防脂肪肝的发生？3月17日15:30，“全国爱肝日”系列直播节目第二期将邀请首都医科大学附属北京地坛医院肝病三科主任邢卉春做客“人民好医生”客户端直播间，为广大网友科普脂肪肝的相关知识。

专家简介

邢卉春，首都医科大学附属北京地坛医院肝病三科主任、主任医师、北京大学教授、首都医科大学教授、博士研究生导师、北京大学医学部传染病学系委员、首都医科大学传染病学系委员、北京预防医学会微生态专业委员会主任委员、中国中西医结合学会肝病专业委员会常委、北京医学会肝病学分会常委、北京医师协会感染病医师分会常务理事等。

如何收看直播：

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