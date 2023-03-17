直播预告：慢性乙肝如何进行抗病毒治疗？听听专家怎么说

3月18日是一年一度的“全国爱肝日”。肝脏作为人体非常重要的器官，具有生物合成、分解代谢、生物转化（包括解毒）等生理功能。为了帮助大家正确认识各种肝脏疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出“全国爱肝日”系列直播节目，教大家远离“肝”扰。

乙肝病毒主要侵害肝脏，引起炎症反应，破坏肝细胞，并导致肝功能受损。确诊乙肝后只能终身服药吗？慢性乙肝该如何进行抗病毒治疗？3月18日10:00，“全国爱肝日”系列直播节目第三期将邀请首都医科大学附属北京地坛医院综合科主任段雪飞做客“人民好医生”客户端直播间，为广大网友科普慢性乙肝抗病毒治疗的相关知识。

专家简介

段雪飞，首都医科大学附属北京地坛医院综合科主任、主任医师、硕士研究生导师、北京医学会肝病学分会委员、北京医师协会感染病专科医师分会理事、北京亚太肝病诊疗联盟北京联盟常务理事、中华全科医师杂志编委、中华肝脏病杂志特邀编委、北京市卫生系统高层次卫生技术人才、中日医学科技交流协会医药发展与健康促进分会委员。

如何收看直播：

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