专家：及早评估科学干预 助力育龄女性保护生育力

编者按：从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断影响着70%的临床决策，它的价值正受到空前的关注与认可。今年，人民好医生重磅推出“诊断的价值”系列专家访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

近年来，随着女性生育年龄推迟，恶性疾病年轻化问题日益凸显，女性生育力的保护面临严峻挑战。那么，哪些因素会影响着女性的生育能力？肿瘤治疗是否会对生育力造成破坏？如何及早评估并科学保护生育力？

北京大学第三医院生殖医学中心主任李蓉、国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院内科治疗中心主任马飞做客人民好医生“诊断的价值”系列访谈，为广大女性全面科普生育力评估与保护的相关知识。

及早评估生育力 科学制定生育计划

李蓉指出：“影响女性生育力的因素有很多，不规律的工作和饮食、紧张、外界压力等因素都会导致女性生育力的降低。其中，年龄是影响生育力最主要的因素。年龄的增加会导致卵巢的衰老，从而使生育力逐渐下降。35岁以后，女性的卵巢储备功能会快速下降。”

李蓉介绍，卵巢储备功能是指卵巢能够提供健康和成功怀孕受精的卵细胞的能力，是评估女性生育力的重要指标。虽然女性的卵巢储备功能与年龄相关，但并不代表卵巢年龄就等于实际年龄。及早了解自己的卵巢储备功能，能够让女性更合理地安排、选择自己的生育时间，更科学地找到生育与工作、生活的平衡点。

目前，激素检测是临床判断卵巢储备功能的方法之一，其中，抗缪勒管激素（AMH）被认为是评估卵巢储备功能最有效和敏感的指标。AMH水平随着卵巢储备功能的变化而变化，AMH水平越高则卵巢储备功能及生育力越强；反之则提示生育力正在逐步衰退，鼓励尽早受孕。

“与其他传统的性激素检测相比，AMH检测相对来说更方便、快捷，它不受女性月经周期和激素药物的影响，可以在任何一个时间进行抽血检查，能够帮助女性快速了解自身卵巢功能。”李蓉指出，现在很多女性希望能够在合适的时间生育，因此建议有生育意向的女性，每两年左右进行一次AMH检测，这样可以更好地确定自己的生育力情况，更合理地安排自己的工作以及生育的计划。

李蓉提到，精神紧张、压力过大、卵巢功能减退以及生殖道发育结构异常等都会引起无法生育的情况，需要及时进行干预和处理。此外，借助辅助生殖技术也可以解决生育困难的问题。

肿瘤患者无需担心 及早干预科学备孕

近年来，恶性肿瘤呈年轻化趋势。马飞指出：“肿瘤是影响女性生育力的一个重要因素。一方面是肿瘤本身对生育功能的影响，比如卵巢癌、乳腺癌等，会对生育直接相关的脏器造成影响。另外，在肿瘤治疗过程中，化疗药物和靶向药物的使用等都可能影响生育功能。最后，肿瘤本身是个慢性病，它的诊断、治疗和康复需要大量时间，导致女性错过最佳生育年龄，影响生育力。”

随着生殖医学的不断发展，医生可以通过很多手段和方法帮助不幸罹患肿瘤的女性保留生育的希望。但是，仍有不少女性肿瘤患者不敢生育，担心生育会导致疾病复发或影响下一代的健康。对此，马飞指出：“事实上，在科学指导下的生育本身并不对肿瘤患者的生存带来极大的影响。此外，肿瘤的确有一部分遗传性，但肿瘤致病因素复杂，直接因为遗传因素造成的肿瘤并不是很常见。”

不少女性肿瘤患者担心治疗过程中使用药物会影响胎儿。对此，马飞指出，早期肿瘤治疗只是一个阶段，并不需要终身治疗。激素抑制治疗手段是可逆的，在一定时间内停止用药，生育力就会恢复。对于宫颈癌和卵巢癌此类对生育直接相关脏器造成影响较大的疾病，也可以通过卵母细胞冻存或者卵巢部分冻存等措施进行有效保护。

“对于罹患肿瘤却有生育意愿的女性以及育龄期肿瘤患者，建议尽早与医生充分沟通生育力保护保存的问题。”李蓉表示，“医生可以在患者治疗前、治疗中以及治疗后，通过AMH检测等手段来评估疾病对其卵巢功能的影响，通过选择合适药物和手术方式，从而实现在治愈肿瘤的同时，尽可能保留生育机会。”

两位专家建议，肿瘤患者的生育力保护应当开始得越早越好。肿瘤科医生应该及早了解并尊重患者的生育需求，给予科学、积极、正确的指导，在诊断、治疗过程中，充分保护患者的生育能力。