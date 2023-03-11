刘国永代表：建立主动健康教育体系 营造健身健康新风尚

全国人大代表，国家体育总局副局长、党组成员刘国永。受访者供图

《“十四五”体育发展规划》中指出，完善全民健身与全民健康深度融合的协同联动机制，细化落实专项行动计划。

全民健身是增强人民体魄、追求健康生活的基础和保障，是实现国民主动健康的核心力量。2023年全国两会期间，全国人大代表，国家体育总局副局长、党组成员刘国永建议，要坚持全民健身和全民健康深度融合的发展定位，建立主动健康教育体系，在全社会营造追求健身健康的新风尚。

坚持全民健身与全民健康深度融合

刘国永介绍，2016年以来，国家体育总局、国家卫生健康委、人力资源和社会保障部等相关部门、全国18个省份陆续开展了全民健身和全民健康深度融合的一系列探索实践。如，健身与健康融合中心、社区运动健康中心试点、运动康复师等专业人才培养、开设运动健康门诊、青少年脊柱健康干预、健身健康融合智库成立、康养小镇和体卫融合样板建设等，取得了积极成效和经验。但同时也存在百姓主动健康意识仍需加强、运动促进健康新模式亟待形成等问题。

“面向全人群和健康全过程，应立足社区和乡村健身中心、文化站、卫生所等服务单元，将体育、文化、卫健、养老等各领域与百姓主动健康相关的工作进行有机整合，加快推进社区健康中心建设，构建充分体现全民健身和全民健康深度融合的主动健康促进体系。”刘国永表示。

他建议，充分发挥国务院全民健身工作部际联席会议机制作用，进一步统筹体育、卫健、教育、民政、文旅、科技等部门，形成引导各级、各界寻求主动健康、推动健康端口前移的强大合力，实现资源有效配置。

他还建议，由国务院全民健身工作部际联席会议机制牵头，对全民健身和全民健康深度融合工作进行全面调研、总结经验成果，厘清问题，谋划融合工作的新思路与新路径，形成系统性方案。研制出台全面推动全民健身和全民健康深度融合的指导意见，各级政府、各部门匹配相应的配套政策和专项方案，形成相互衔接、互为补充的政策组合牌，并在工作推进落实中加强常态化评估和研究。

搭建教育体系，营造全社会主动健康氛围

刘国永指出，近年来，百姓的主动健康意识有所增强，但“重医疗，轻运动”的被动健康理念依旧占据主导地位。同时“以治病为中心转变为以人民健康为中心”，为百姓追求主动赢得健康、获得健康幸福生活提供服务的全民健康工作总体态势尚未真正形成。

“要建立主动健康教育体系。”刘国永建议，从幼儿园到大学，围绕各阶段青少年和教职员工主动健康需求，在体育与健康课程、学校管理和教育教学活动、学校文化建设、官方宣传平台等软硬件中一体化融入主动健康相关内容，搭建主动健康教育体系，促进青少年主动健康兴趣培养、能力形成和习惯养成。

“要营造全社会主动健康氛围。”他表示，建立主动健康的宣传素材库，结合不同人群需求开发科普读物、健康指南、微视频等系列文化内容产品。将主动健康文化有机融入厂矿机关、企事业单位、社区、校园、家庭等贴近百姓身边的生活场景。搭建由权威媒体、新媒体等构成的宣传媒体矩阵，有计划、有步骤、常态化开展主动健康宣传。推出能够激励百姓追求主动健康的人物、故事、评选等，在全社会营造追求健身健康的新风尚。

“要鼓励多种形式的新探索。”刘国永强调，在国家层面统筹推进全民健身和全民健康深度融合顶层设计的同时，刘国永还建议，在全国选取一批有条件的地区和城市，在关键环节和重点工作上先行先试、探索突破。在全国遴选一批有良好基础和成功探索经验的企业、社会组织、学校、社区、医院和项目加大创新力度，形成引领和示范。