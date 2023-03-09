【新时代新征程新伟业·我的履职故事】

作为民盟陕西省委副主委，当选新一届全国政协委员后，我秉承民盟“不调研就不发言”的优良传统，聚焦民生关切，扎实调研，认真履职。

在紧张工作之余，我多次走进西安交大综合养老服务中心梧桐家苑、西安太乙路社区卫生服务中心等机构，调研社区智慧康养和数字健康的发展情况，听民声、察民情、解民意，为撰写提案做准备。

2022年，我和西安市碑林环大学创新产业带管委会共同建议的“老龄人群医防融合智慧服务示范应用”被陕西省发展改革委采纳，列入《陕西省数字经济高质量发展三年行动方案(2022—2024年)实施计划》。

2022年，中国60岁及以上人口占全国人口的19.8%，达2.8亿人。未来，我们的养老不能只是依靠晚辈照料，而是要实现科技赋能、数字赋能，让智慧养老托起“最美夕阳红”。

建议将符合条件的国家创新医疗器械在养老体系中推广应用，稳步提升参保患者保障水平。可尝试以国家项目引领，通过智慧家庭医生队伍建设，开展国家创新医疗器械在心脑血管等疾病筛查中的应用。同时，通过社区网格化的医防融合项目实施，打造高质量的智慧养老服务体系，让居家养老更安心更放心更舒心。

（本报记者罗旭采访整理）