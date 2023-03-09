纾困解忧 为人民生活安康“托底”

【问计民生】

围绕兜住兜牢民生底线，织密社会保障安全网，今年政府工作报告提出，“阶段性扩大低保等社会保障政策覆盖面,将更多困难群体纳入保障范围”“将更多群众急需药品纳入医保报销范围”“提高城乡居民基础养老金最低标准”“实施三孩生育政策及配套支持措施”……一件件涉及百姓切身利益的事，为人民生活安康稳稳“托底”。

织密民生安全网

社会保障是民生安全网、社会稳定器，关系人民群众的切身利益。

“因病返贫致贫仍是规模性返贫的风险隐患。”在辽宁省医疗保障局副局长岳泽慧委员看来，扩大城乡居民基本医疗保险制度覆盖面，确保每一名农村易返贫致贫人口及时参保，实现应保尽保是防范化解因病返贫致贫风险的有效手段。

“要对脱贫人口和农村易返贫致贫人口中患重特大疾病的群体，实施更加有力的医疗救助制度保障、待遇倾斜政策。”岳泽慧委员建议，及时研究出台关于支持和鼓励医疗互助、商业健康保险发展的实施细则，明确权责边界、功能定位等。

宁夏社会主义学院院长姚爱兴委员建议，落实异地就医结算，解决好群众关心的就医报销难题，进一步提升老百姓的幸福感。中国医学科学院阜外医院主任医师敖虎山委员则提出，应鼓励医疗领域高端人才多为家乡作贡献，助力乡村医疗能力提升，推广远程医疗手段，缩小城乡医疗水平差距。

健全多层次保障体系

养老牵动亿万家庭，如何让老年人安享幸福晚年？在姚爱兴委员看来，发展多层次、多支柱养老保险体系，是托起幸福晚年的重要举措。

“目前兜底性养老由政府提供，广大人民群众多样化、井喷式的需求很难充分满足。”江苏省淮安市委副书记、市长史志军代表建议，从供给端、需求端进行梳理，做好未来产业的顶层设计，把养老产业作为未来经济发展的重要抓手，尽可能预见将来发展过程中的问题，促进养老行业长期健康规范发展。

解决好独生子女家庭的养老问题，是解决人口老龄化问题的关键。中国社会科学院世界历史研究所研究员俞金尧委员一直关注独生子女家庭的养老和养护问题。“在基本养老和养护条件方面，提供全国统一的政策支持，既是一项重大惠民政策，也是坚持以人民为中心发展思想的体现。”他告诉记者，根据《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，为“计划生育特殊家庭老年人”提供服务和“探索设立独生子女父母护理假制度”将得以实施，这是在国家层面上为解决独生子女家庭养老问题迈出的第一步。

提高社会保障预见性主动性

当下，灵活就业成为年轻人的新选择。据统计，我国灵活就业人员已达2亿人，如何更好地保障他们的生存和发展？

“近年来，国家不断完善灵活就业社会保障政策，明确灵活就业人员参加养老保险权益，扩大工伤保险覆盖面，着力解决灵活就业人员参保难、待遇保障难等情况。”湖南省湘西民族职业技术学院副教授江天亮代表建议，未来对不同形态不同需求的灵活就业人员，可分类细化参保方式，提供多样化的保险保障方案，提高多层次保障水平。同时，优化各地用工信息采集系统功能，动态掌握用工情况和平台企业总单量，科学确定社保缴费标准。

立足新发展阶段，社会保障工作更要提高预见性、主动性，及时回应民生关切。史志军代表建议：“加快优化现行制度，补齐短板，把更多人纳入社会保障体系，加大再分配力度，强化互助共济功能，为广大人民群众提供更可靠、更充分的保障。”

（本报记者 崔兴毅）