中国这十年：累计帮助近1000万因病致贫返贫家庭成功摆脱贫困

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委员会副主任李斌介绍，卫生健康系统深入实施健康扶贫工程，全面实现农村贫困人口基本医疗有保障，累计帮助近1000万因病致贫返贫家庭成功摆脱了贫困，为打赢脱贫攻坚战作出了重要贡献。

全面消除乡村医疗卫生机构和人员的“空白点”。明确了基本医疗有保障的目标和标准，通过“县管乡用”“乡聘村用”以及巡诊、派驻等方式，历史性地解决了部分地区基层缺机构、缺医生的问题，基本实现了农村群众公平享有基本医疗卫生服务。

脱贫地区县级医院服务能力实现了跨越式提升。在工作中，将加强县医院的能力建设作为主攻方向，组织了1007家城市三级医院对口帮扶832个脱贫县的172家的县级医院，实现每个脱贫县至少有1家公立医院，98%的脱贫县至少有1所二级及以上医院。城乡医疗服务能力差距不断缩小。

因户因人因病精准施策。组织动员了全国80多万基层医务人员，全面摸清了贫困人口患病情况，建立全国健康扶贫的动态管理系统，对贫困患者实行分类救治，推动措施落实到人、精准到病。截至2020年底，累计救治了2000多万人。

重点地区重点疾病防控取得了历史性成效。坚持预防为主，实施重大传染病、地方病防治攻坚行动，长期影响人民群众健康的艾滋病、包虫病和地方病等重大疾病得到了有效控制。

“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。我们将全面推进健康乡村建设，坚决守住防止规模性因病返贫和保持乡村医疗卫生服务全覆盖‘两个底线’，全面提升农村医疗卫生服务水平和服务能力，促进农村群众健康水平的提高。”李斌说。