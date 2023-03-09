多措并举释放消费活力（融视点·小经跑两会）

政府工作报告提出，把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。

中国社会科学院经济研究所所长黄群慧委员说，今年以来，各地消费市场在逐步地、稳步地恢复，回暖势头比较明显。恢复和扩大消费，既立足当前，针对此前受疫情影响的部分消费，特别是线下的接触性消费，着力提升消费信心，恢复市场活力；又着眼长远，在恢复的基础上，改善消费条件，创新消费场景，着力促进消费升级和潜力释放。

2022年，我国社会消费品零售总额实现44万亿元。综合来看，我国扩大消费仍具备诸多有利条件。代表委员表示，要协同发力、远近兼顾，综合施策释放消费潜力，持续恢复和扩大消费。

代表委员建议，要稳定和提升重点消费。汽车、家电、家居、餐饮消费占社零总额的1/4，是恢复和扩大消费的重点领域。

“今年在落实好存量政策的同时，要积极出台新政策。”上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司党委书记、总经理丁波代表建议，在支持新能源汽车消费方面，着力消除使用环节存在的瓶颈，加大充电、换电设施建设力度，降低设施建设成本，鼓励探索充电设施共享发展模式等。

当前，消费升级趋势进一步加快，居民对多层次、多样化服务消费意愿强烈。丁波代表认为，应以鼓励经营主体增加多样化服务供给为重点，促进供需更好匹配，激发和释放消费潜力。以养老为例，要推动养老事业和养老产业协同发展，加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

“做大消费的蛋糕，归根到底要充实人民群众的‘钱袋子’。”河北养元智汇饮品股份有限公司董事长姚奎章代表认为，要多渠道增加城乡居民收入，特别是提高中低收入居民的消费能力。落实落细就业优先政策，及时有效缓解结构性物价上涨给困难群众带来的影响，加大对困难群众兜底性保障力度。

“我国消费市场发展长期向好的趋势没有变。”黄群慧委员说，随着扩大内需战略深入实施，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，消费市场稳定恢复的基础将更加牢固，消费市场将加快恢复向好。

《 人民日报 》（ 2023年03月09日 06 版）