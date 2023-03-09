托起“一老一幼”稳稳的幸福（持续增进民生福祉）

3月5日，习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调，要紧紧抓住人民群众急难愁盼问题，采取更多惠民生、暖民心举措，健全基本公共服务体系，着力做好重点群体就业帮扶、收入分配调节、健全社会保障体系、强化“一老一幼”服务等工作。

老有所养、幼有所育，事关千家万户，关乎民生福祉。政府工作报告提出，加强养老服务保障，完善生育支持政策体系。

代表委员表示，完善“一老一幼”服务是保障和改善民生的重要内容。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，要坚持以人民为中心的发展思想，强化“一老一幼”服务，不断织牢织密民生保障网，托起更多老人和孩子稳稳的幸福。

健全政策体系，养老托育服务供给不断增长

习近平总书记指出，我国已进入老龄化社会，老人们越来越长寿了。要抓好老龄事业、老龄产业，有条件的地方要加强养老服务设施建设，积极开展养老服务。孩子们现在都是宝，要加强对下一代的养育、培养，确保身心健康。

代表委员表示，完善“一老一幼”服务，是以人民为中心发展思想的重要体现，也是积极应对人口老龄化的关键举措。近年来，我国以“一老一幼”为重点完善人口服务体系，相关政策体系不断健全，配套改革措施日益完善，百姓的幸福感明显增强。

“湖南省先后出台了关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见、托育机构设置标准细则等相关文件，进一步健全行业政策法规体系，支持托育服务机构发展，取得了一定成效。”湖南省卫生健康委员会党组书记、主任李小松代表说，要继续提升托育服务有效供给，加强托育服务人才培养，为促进人口长期均衡发展提供有力支撑。

“据预测，‘十四五’时期，全国老年人口将突破3亿，从轻度老龄化进入中度老龄化。”甘肃省人民医院副院长、护理部主任韩琳代表说，为更好满足失能、慢性病、高龄等老年人照护需求，建议推广线上下单、线下服务的“互联网+护理”模式，让老年人足不出户就能享受到便利的医养服务。

重庆市万州区五桥街道香炉山社区党总支部书记、居委会主任傅山祥代表表示，万州区已建成45个镇乡街道养老服务中心、189个社区养老服务站、3775个婴幼儿托位，社区养老服务设施全覆盖、每千人口托位数达2.4个，普惠性养老服务水平和3岁以下婴幼儿照护服务供给能力大幅提升。

近年来，我国养老托育服务供给不断增长。2012年至2021年，中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设，社区养老服务基本覆盖城市社区和半数以上农村社区。2020年至2022年，我国持续开展普惠托育服务专项行动，累计新增托位20万个。

提升服务质量，完善“一老一幼”民生保障网

习近平总书记强调，要树立战略眼光，顺应人民对高品质生活的期待，适应人的全面发展和全体人民共同富裕的进程，不断推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶取得新进展。

“我国老年人口规模持续增长，对养老服务能力提出更高要求。在托育服务方面，据测算，目前约有35%的婴幼儿家庭存在入托需求，但入托率仅为5.5%左右，托位供给还存在较大缺口。”浙江大学医药学部副主任方向明委员说。

代表委员认为，随着人口老龄化趋势加快，人民群众对于养老托育服务的需求日益增长。要大力发展质量有保障、价格可承受、方便可及的养老托育服务。

完善“一老一幼”民生保障网，要坚持增供给、优服务。

方向明委员说，要加强政策扶持、投资引导，增加普惠养老托育服务供给。比如，通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式，加强养老服务设施建设，优化养老服务设施区域布局。开展养老服务的机构要配备急救药械和人员。

“要持续提高社区养老服务能力和质量。”韩琳代表表示，要增强社区医养结合服务能力，有条件的社区卫生服务机构、乡镇卫生院等可以利用现有资源，内部改扩建一批社区（乡镇）医养结合服务设施。

完善“一老一幼”民生保障网，要坚持兜底线、普惠性。

“发展普惠托育服务有助于减轻家庭养育的时间成本和经济压力，缓解生育养育焦虑、释放生育政策红利，促进人口长期均衡发展。”石家庄外国语学校党总支书记裴红霞代表说，要加大托育服务政策保障，加快形成广泛覆盖的普惠托育服务供给能力。

傅山祥代表建议，养老方面，要深化公办养老机构改革，完善公建民营管理机制，鼓励养老服务中心辐射带动周边社区养老服务站，为更多的居家老人提供普惠性的助医、助餐、助浴、助洁等上门服务。育幼方面，要加大普惠托育机构财政支持力度，建立成本分担机制，切实减轻托育机构建设、运营压力。

补齐服务短板，增强人民群众的获得感幸福感安全感

代表委员表示，满足城乡居民日益增长的养老托育服务需求，要围绕重点难点问题，坚持共建共享、多元参与，综合施策补齐“一老一幼”服务短板，推动养老托育服务高质量发展。

关注重点人群。“要着重关注农村留守老人群体。”河南省太康县高贤乡汪庄行政村党支部书记、村委会主任陈国厂代表说，当前，农村地区养老服务设施较为薄弱，要形成多方合力补齐农村留守老人服务需求的短板。

四川省民政厅副厅长蒋丽英委员建议，随着人口老龄化、高龄化进程加快，应加大对特殊困难失能老年人照护服务政策支持力度，将特殊困难失能老年人照护服务纳入基本养老服务清单，建立统一的服务补贴制度，规范照护服务内容和工作程序。进一步扩大长期护理保险试点城市范围，进一步畅通医保和养老失能等级评估结果互认渠道。

加强人才队伍建设。江西省社会主义学院副院长吴锋刚委员说，要加强教育和培训，为养老和托育从业人员提供更多职业培训机会，提高其专业知识和技能水平。同时，建立更加完善的评价和考核机制，鼓励从业人员不断提升自身能力和服务水平。

引导社会力量广泛参与。“要鼓励支持社会力量发展普惠养老托育服务。”中国老龄协会原会长王建军委员建议，通过土地、财税、金融等政策支持，引导社会力量广泛参与普惠养老托育服务供给。在养老方面，建议加快完善养老服务相关法律法规，促进社会养老服务规范发展。

代表委员表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，顺应百姓期待，回应百姓关切，补短板、增供给、提质量，不断实现人民群众对养老、育幼美好生活的期盼，为“一老一幼”的幸福生活奠定更加坚实基础。

（本报记者刘温馨、王明峰、张云河、游仪、马原、刘新吾参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年03月09日 06 版）