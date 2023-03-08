汇聚强国建设的巾帼力量（人民论坛·两会·迈步新征程）

女性的光辉是时代的光辉，巾帼的风采是进步的风采。在“三八”国际劳动妇女节来临之际，习近平总书记代表中共中央，向参加全国“两会”的女代表、女委员、女工作人员，向全国各族各界妇女，向香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的女同胞、海外女侨胞，致以节日的祝贺和美好的祝福。

习近平总书记强调：“我国广大妇女积极投身新时代中国特色社会主义事业，以巾帼不让须眉的豪情和努力，起到了‘半边天’的重要作用。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视妇女事业发展，推动妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果，指引妇女事业发展始终沿着正确方向阔步前行。奥运赛场摘金夺银，太空出差筑梦星河，三尺讲台传道授业，无影灯下守护健康，乡土田野播撒希望，言传身教弘扬家风……亿万女性争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，为党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革作出宝贵贡献。

妇女的地位体现了一个国家的文明程度。看今日中国，从医近40年的钱素云，以高超医术和高尚医德为无数危急重症患儿带来生命曙光；作为天安门广场“保洁卫士”的蔡凤辉，用劳动诠释青春，在平凡岗位上灌溉梦想；湖北省监利市精华水稻种植专业合作社发挥女性作用，探索科技种粮，为守护粮食安全孜孜付出……全国两会前夕，“三八”国际妇女节纪念暨表彰大会隆重举行，这些广大妇女的杰出代表，用行动证明了“妇女是物质文明和精神文明的创造者，是推动社会发展和进步的重要力量”，“男女并驾，如日方东”的美丽图景在社会主义中国焕发璀璨光芒。

女性光彩绽放，与新时代妇女事业高质量发展密不可分。目前，我国建立了包括100多部法律法规在内的全面保障妇女权益的法律体系；女性平均预期寿命突破80岁；义务教育阶段性别差距基本消除，高等教育本专科在校生中，女生比例已超过50%；截至2020年末，全国女性参加生育保险人数为1.03亿人，参加基本医疗保险人数为6.5亿人；女性就业人员占全社会比重持续保持在四成以上，女性在科技工作者中的占比约45.8%……一组组数据，折射出党中央对妇女事业的高度重视，映照出我国女性的权益保障更加坚实、享受的权利更加广泛充分、妇女“半边天”作用日益彰显，广大妇女群众的获得感、幸福感、安全感与日俱增，自信追求人生出彩的底气越来越足。

党的二十大报告提出，“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”“消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视”“建立生育支持政策体系”。这些重要部署，为推动妇女事业实现更大发展指明了方向。我国妇女事业正迈入妇女受益受惠更多、发展环境更为优化、发展水平跨越提升的黄金发展期，从求解家庭与工作的“平衡法”到打破职场晋升的“天花板”，全社会继续关心、关爱和支持妇女发展，共同推动妇女事业持续健康发展，中国妇女事业发展空间无比广阔，发展前景无比光明。

巾帼心向党，奋进新征程。今天，广大妇女牢记嘱托、踔厉奋发，躬行在全面建设社会主义现代化国家新征程上。激发“她能量”，闪耀“她风采”，广大妇女必将在中国式现代化建设康庄大道上书写更瑰丽的篇章。

《 人民日报 》（ 2023年03月08日 07 版）