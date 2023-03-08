陈国桢代表——

重视中小学心理健康教育

“中小学生心理健康问题值得社会关注。”河南开封书画院院长陈国桢代表建议，将心理健康教育成效纳入学校“家、校、社”协同共育教育质量评价体系，并对重点学生及特殊群体进行家校心理健康水平实时动态监测，“要壮大心理健康服务志愿者团队，面向学生和家长宣传心理健康教育知识，提供及时有效的心理疏导、危机干预、心理成长等心理健康服务。”

（本报记者刘温馨整理）

李在武代表——

进一步做强工业经济

“在激烈的国际竞争中，必须视质量为生命、以高质量为追求，更好统筹质的有效提升和量的合理增长。”山东省日照市市长李在武代表表示，实现“中国制造”向“中国创造”“中国智造”转型升级，需要加快实现高水平科技自立自强，加快形成可持续的高质量发展体制机制。

李在武代表说：“日照将牢牢把握高质量发展这个首要任务，充分发挥区位优势，进一步做强工业经济，在全国全省发展版图中找准位置、多作贡献。”

（本报记者肖家鑫整理）

孔涛代表——

发展新产业 打造新引擎

因铜而建、缘铜而兴，铜陵走出了一条资源型城市高质量发展之路。安徽省铜陵市市长孔涛代表建议，资源型城市要想实现转型发展，可以因地制宜，将战略性新兴产业打造成新引擎。做长做精产业链，加快传统产业“脱胎换骨”；培优育强新动能，推动新兴产业“强筋壮骨”。通过依托当地优质资源，打造先进产业基地，推动价值链向高端跃升，进而形成产业集群。

（本报记者游仪整理）

郭玉峰代表——

做好垃圾分类 建设美丽乡村

新时代十年，内蒙古自治区农村牧区人居环境持续改善。内蒙古自治区住房和城乡建设厅党组书记、厅长郭玉峰代表建议，推动有关生活垃圾处理技术和设备的研发工作，并尽快建立健全收运处置体系，分类制定生活垃圾排放标准。“在建制镇生活污水治理方面，要加强对在北方低温寒冷条件下使用无动力、微动力等低成本处理技术的研究，推广有关技术和设备，尽快补齐短板。”

（本报记者张枨整理）

《 人民日报 》（ 2023年03月08日 10 版）