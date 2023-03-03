全国爱耳日：警惕！这些是孩子听力下降的信号

今年3月3日是第二十四次全国爱耳日。儿童是祖国的未来，是家庭的希望，如何才能让儿童拥有健康的听力呢？就此人民网记者采访了重庆医科大学附属儿童医院耳鼻喉头颈外科主任姚红兵。

有些家长表示，孩子上课注意力不集中，语言表达能力也不及同龄人，说话还口齿不清。在辗转儿保科、口腔科等科室后，最后带孩子去耳鼻喉科做了听力检查后发现，竟是听力下降。“临床中，这种情况并不少见。”姚红兵说，听力障碍在儿童语言发育迟缓中是很容易被忽视的一个因素。

姚红兵介绍，0至3岁是儿童言语发育的黄金时期，正常的听力是获得言语发育的前提。听力障碍可影响儿童语言能力的发展，妨碍其正常学习生活。听力筛查可以早发现、早诊断、早干预，减少听力障碍影响，减轻家庭及社会负担。

“家长应重视新生儿听力筛查。一旦确诊听力障碍，应立即干预。干预越早，效果越好。”姚红兵提醒，宝宝出生48小时至出院前，应接受听力筛查（初筛）。初筛未通过应在42天左右复筛。复筛未通过的宝宝，月龄3个月内应转诊至听力诊治中心确诊。

有些宝宝新生儿听力筛查未通过，但是父母“观察”发现孩子对声音有反应，于是对听力筛查结果并未放在心上。学龄期因孩子学习成绩差、发音不清楚，就医后确诊为听力障碍。对此，姚红兵表示，如果孩子听力筛查未通过，家长一定要引起重视。听得见不等于听得好，耳聋也分程度，并不是完全处于无声世界才叫耳聋。儿童即使是轻、中度耳聋也要重视，及时干预。

“新生儿听力筛查通过的宝宝，在生长发育的各个阶段仍有可能会出现听力损失。”姚红兵提示，在日常生活中，如果孩子出现以下表现家长需警惕，这些可能是孩子听力下降的信号，应及时就医。

1.孩子耳朵皮肤异常、耳流脓、耳痛、耳闷胀感、耳痒等。

2. 孩子有拍头、摇头、抓耳等动作。

3. 孩子对声音反应迟钝，交谈时爱重复问问题。

4. 孩子语言发育迟缓，口齿表达不清，学习能力下降。

那么，该如何保护儿童听力健康呢？姚红兵说，洗澡和游泳时，应避免脏水进入耳朵、耳道异物、掏耳。远离强噪声，放鞭炮时要让孩子离燃放中心２米以外，并用手捂住耳朵；听音响和看视频时，不要将音量调得很大，最好不要让孩子用耳机。警惕耳毒性药物，如链霉素、庆大霉素、卡那霉素等。对于患有化脓性中耳炎、腮腺炎、化脓性脑膜炎等疾病的儿童，要及时治疗，避免影响听力。（视频制作：实习生赵嘉欣）