人社部：我国养老保险基金运行稳健

科技日报北京3月2日电 （实习记者孙明源）2日上午，国务院新闻办公室在北京举行“权威部门话开局”系列新闻发布会，发布会上，人力资源和社会保障部部长王晓萍称我国养老保险基金运行稳健，她还介绍了个人养老金有关情况。

王晓萍从四个角度分析了目前我国养老保险基金运行的整体情况：一是收支有平衡。企业职工基本养老保险基金全年收支基本平衡，基金运行总体平稳。二是基金有调剂。为解决基金分布不均的结构性矛盾，在实施基金中央调剂制度的基础上，2022年全国统筹制度启动实施，在全国范围内统一调剂基金，调剂力度更大。三是财政有投入。中央财政补助继续增加，地方财政建立了长期投入机制，投入力度持续加大。四是长远有储备。全国社会保障基金规模不断扩大，划转部分国有资本充实社保基金工作已经完成，这两部分基金都是养老金发放资金来源的长远储备。

“我明确告诉大家，我国养老保险基金运行稳健。”王晓萍说。

王晓萍介绍，个人养老金制度在2022年正式启动实施，标志着我国多层次、多支柱养老保险制度框架基本形成。去年年底，个人养老金制度在36个先行城市和地区启动实施。各有关方面共同努力，群众积极参加，实施3个月以来，参加人数已经达到2817万人。2023年，人社部将按照先行一年的部署要求，会同相关部门进一步做好政策宣传解读，总结经验、完善政策，积极稳妥推进制度实施。

王晓萍表示，党的十八大以来，中央制定、实施、改革和完善了基本养老保险制度总体方案，企业职工基本养老保险实现了全国统筹，城乡居民养老保险制度实现统一，机关事业单位和企业养老保险制度实现并轨，多层次、多支柱养老保险体系进一步健全。目前，我国基本养老保险参保人数已达到10.5亿人。