下足功夫保障食品安全

民以食为天，食以安为先。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国对食品安全的重视程度之高、法治建设之快、政策措施之严、改革力度之大前所未有，食品安全工作不断取得新进展、开创新局面，为进一步完善食品安全治理体系、提升治理能力奠定了坚实基础。同时，我们也要清醒认识到，食品安全工作仍面临不少问题和困难，与新时代人民群众对美好生活的需要还存在差距。新征程上，我们要结合新形势新要求，深入贯彻落实党的二十大作出的“强化食品药品安全监管”重要部署，进一步优化监管方式、提升监管效能。

做好食品安全工作必须把握好有效市场、有为政府、有序社会的辩证关系，在“产”“管”“治”上下功夫，统筹推进产业发展、政府监管、社会共治，实现高质量发展、高效能监管和高水平治理的有机统一。

在“产”的方面，推动产业高质量发展。随着我国居民可支配收入持续增加，食品消费结构持续优化升级，有必要进一步完善优质优价的市场机制，通过价格激励的市场作用带动食品质量安全水平提升。加强品牌建设是推动高质量发展的重要途径。品牌是企业竞争力的重要体现，是赢得市场的重要资源。进入新发展阶段，有必要进一步深入实施食品领域品牌提升行动，引导企业主动提升自我管理、自我约束的意识和能力。有什么样的标准就有什么样的质量。推动食品产业高质量发展，有必要在食品安全国家标准基础上，探索建立食品质量标准体系。

在“管”的方面，完善高水平监管体系。新修订的食品安全法，突出体现了最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责的要求。必须坚持“严字当头”，从维护公众健康和社会稳定的长远目标考虑，严格执行法律。法治是最好的营商环境。作为市场监管部门，必须坚持依法行政，进一步完善统一的行政执法程序和标准，严格落实执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核等制度。进一步加大食品安全普法宣传力度，加强法律法规和政策宣传解读，在全社会营造尚德守法的良好环境。

在“治”的方面，大力培育食品安全文化。以食品安全文化凝聚更深层次的价值认同，往往能起到事半功倍的效果。涵养诚实守信文化。要加快推进食品行业诚信体系建设，建立全国统一的食品生产经营企业信用档案。培育人人参与意识。食品安全事关人人，食品安全人人有责。要充分发挥群众监督、舆论监督的重要作用，注重引导广大消费者积极参与食品安全治理，营造人人关心、人人参与、人人受益的食品安全良好氛围。

（摘编自《学习时报》，原题为《切实做好新征程上的食品安全工作》）

《 人民日报 》（ 2023年03月03日 05 版）