上半年全国食品安全抽检合格率为97.49%

中新网9月4日电(记者 张尼)“2022年上半年，全国食品安全抽检合格率为97.49%，其中粮食加工品、食用油、肉制品、蛋制品、乳制品等大宗食品抽检合格率均高于平均合格率。”国家市场监管总局食品生产安全监督管理司副司长郭向丹日前在北京透露。

2日，由中国小康建设研究会主办的第四届健康中国与食品安全高峰论坛在北京召开，“2022全国乡村振兴优秀案例”征集活动同步正式启动。

郭向丹在论坛上介绍，2022年上半年，全国食品安全抽检合格率达到97.49%，近几年全国没有发生系统性、区域性重大食品安全事故。

“食品安全是民生工程、民心工程。”郭向丹表示，国家市场监管总局负责全国食品安全监督管理工作，各级市场监管部门认真落实食品安全法律法规，加强食品安全监管，严格食品生产经营准入许可，加强监督检查，强化食品抽检和风险监测，依法查处食品安全违法行为，保障食品安全；同时，注重推动企业提升产业链供应链的管理水平，加强产品研发和质量控制，推动产业高质量发展。

“但是食品安全没有零风险。老百姓对于食品安全仍有很多新期盼，食品安全风险防控仍然任重而道远。”

郭向丹就加强食品安全提出了几方面工作建议：第一，进一步完善食品安全监管的制度体系；第二，严格落实食品安全责任制；第三，要健全食品安全社会共治工作；第四，推动食品产业高质量发展。

郭向丹还强调，近年来，国家市场监管总局加快修订食品生产监管的制度规章，督促企业落实食品安全责任义务和法定要求，这其中包括食品安全的领导责任、管理责任、风险管控责任和检验检测责任等，推动食品生产经营者严格自律，健全内部管理制度，严格落实法律法规和标准的要求，依法依规生产经营，确保上市食品的质量安全。(完)