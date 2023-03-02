适老化改造成效需要多检验

要持续提升适老化改造的广度、精度与温度，需要多回顾多检验，巩固成效

近年来，随着适老化改造专项行动在全国范围有序推进，互联网应用适老化水平得到显著提升。大字模式、语音播报、远程协助……这些看似简单的微改造，关系老年用户的切身感受，尤其步入智能化社会，其成效好坏更直接影响老年人及未来步入老龄群体的生活质量。可喜的是，648家老年人常用网站和APP完成适老化改造，“一键呼入人工客服”累计服务超过2.2亿人次，老年人面对智能技术“不能用”“不好用”“不会用”等难题得到有效解决。

但同时也应看到，互联网应用适老化改造在持续推进过程中还有不小的提升空间。比如，部分软件在版本更新后，适老化功能无法同步升级；一些手机应用在优化迭代中，出现一些新问题……相较于其他行业，移动互联网应用形态变化多样、产品更新频繁，行业持续快速发展使得服务动态变化，这就决定了适老化改造不仅需要灵活应变向前走，更要巩固成效多检验。前不久，工信部部署了巩固成效专项行动，对已做工作进行检验。

检验，要检什么？

要看到适老化改造过程中出现的新情况新问题。我国信息无障碍建设起步相对较晚、基础相对薄弱，适老化改造对多数企业而言仍是新事物，部分企业对老龄社会及老年人需求的认识不够深刻，使得产品研发设计缺乏老龄视角，未将无障碍体验相应的功能优化纳入产品升级迭代，导致适老化改造多为一次性，难以可持续。多检验，就是要发现并提醒各类产品及时优化更新，更好满足老年人多层次、多样化的信息交流需求。

也要看到适老化改造中涌现出的新经验新做法。经过多年努力，一些企业先行先试勇于探索，一批优秀的适老化产品服务竞相落地，在出行、购物、通信、娱乐等高频事项和服务场景，助力老年人更便利地享受智能化服务。多检验，就是要发掘并激励这些走在前、做表率的优秀案例，让先进设计理念和技术创新更快向互联网应用推广，在全社会形成适老化改造的强大合力。

长远看，多检验是为了更好地向前进。当前，适老化改造工作逐渐深入，需要各方在资金支持、技术支撑、社会共建等方面协同发力，形成良性产业循环；也需要各方不断破解新问题新挑战，激发新成果新作为，持续提升适老化改造的广度、精度与温度，真正让老年人共享信息化发展成果。

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 10 版）