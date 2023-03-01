全国消费促进月暨京津冀消费季启动

本报北京2月28日电 （记者刘阳、李家鼎）2023年全国消费促进月暨京津冀消费季28日晚在北京、天津、河北三地联动开启。

当晚，北京前门大街主活动现场聚焦京津冀三地特色美食、国潮好物、体育科技等消费场景，呈现“食尚至臻”“潮流始发”“炫彩无限”三大体验板块，中央广播电视总台兔年文创和春晚VR三维影像“神奇画笔”等亮相；天津南开古文化码头分会场融景观、表演于一体，打造沉浸式体验，现场发布百余项天津市商贸文旅及体育重点活动；河北正定古城分会场现场搭建直播带货、非遗互动等七大主题消费活动区，联动11个地市及定州、辛集、雄安新区同步启动消费季活动。

2023年全国消费促进月以“全年乐享 全民盛惠”为主题，持续至3月31日。首届京津冀消费季由北京、天津、河北三地携手联合打造。其中，北京消费季将贯穿全年，举办全球首发节、夜京城、冬至团圆节等25项重点活动，发放“京彩·绿色”消费券。

三地基于各自资源禀赋与优势，打造系列具有浓郁地方特色的品牌项目，创新推出兼具国际范、中国潮、烟火气的标志性消费活动，协力共建“协同发展、多元融合、模式创新”的促消费平台。

2023年全国消费促进月暨京津冀消费季由商务部、中央广播电视总台、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府共同举办。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 02 版）