叙事医学需要哲学思维

叙事医学作为走进患者世界的学科，关键在于始终与患者共在的全身心倾听、在于始终与患者共情的沟通表达，从而得出一个科学的、合理的、符合伦理的，且由医患双方共同决定的医疗方案，这样才能真正走进患者的世界。

通过共在、共情，可以最大限度地获取患者和疾病的信息，这主要是个工作方法问题。但从患者信息的收集、捕捉再到医疗方案酝酿、形成的过程，是一个由表及里、由外而内、去伪存真、去粗存精的过程，是一个问之、思之、辨之、行之的过程。

这种过程，既需要专业医学知识作支撑，更需要科学的思维方式作保障。这个思辨的过程，一定是系统的、辩证的、全面的，也一定是人文的，总而言之，一定是哲学的。哲学思想是叙事医学的思想基础，哲学思维是叙事医学的思维方法。具体体现在如下方面。

首先，系统性。高新技术在医疗领域的运用，使医学作为学科体系越来越细微，对疑难杂症的分析救治也越来越微观。我们常听“盲人摸象”的笑话，其实现代医学科学，某种意义上需要盲人摸象式的精细探微，但前提必须要有系统思维的理论。只有既具备全局性、系统性的思维，又具备对局部通透精细的掌握，我们才能真正了解疾病本身。在医学的复杂性面前，医生要想在不完整的情况下作出科学的决策，一刻也离不开系统思维。

其次，辩证性。同样的病可能有不同的方，同样的方可能治不同的病，即同病异治、异病同治、辨证施治。辨证施治的思想基础体现在哲学理念方面，就是认为世间万物之间是普遍联系的、是对立统一的、是运行发展的，要求观察问题和分析问题时必须具备动态发展的眼光。在看待和分析病因时，要用一分为二的方法去分析、要用量变到质变的原理去分析、要从主要矛盾和矛盾的主要方面去分析等，这都是辩证思维在叙事医学中的有效应用。

第三，全面性。现代医学表明，人类疾病的产生既有生理的因素，也有心理的因素，同样也离不开社会因素的影响。叙事医学的实践坚持全面性的思维方式，既要看到人类作为生命体的生物学属性，更要看到人类的社会属性；既要看一个人的病，更要看一个病的人；既要体现对生命、对健康本身的关注，更要体现对生命、对社会整体的思考。我想，这是叙事医学的要义之所在。

第四，人文性，就是始终坚持“以人为本”，坚持一切以患者为中心，坚持生命至上。

发展叙事医学的关键在“叙”。“叙”要有质量，离不开哲学思维。中医强调“望闻问切”四诊，我理解，其中的“望闻问”三诊居于最为重要的地位。“望闻问”的过程，实质上就是一个患者“疾病叙事”和医生“医学叙事”的交流过程，就是一个“叙”的过程，就是一个用哲学思维去分析、去判断、去决策的过程。

总之，无论是生物医学还是叙事医学，医学离不开哲学的支撑。生物医学更多强调的是二元对立，而叙事医学更多强调的是叙事诠释，从这个意义讲，叙事医学是对生物医学的丰富和补充。因此我建议，广大专家教授要引领医学生多读哲学书籍，在把哲学进入课堂的基础上，更多地进入思想、进入工作、进入临床实践、进入科研创新，形成哲学思维体系、增强哲学思维能力，并把这种思维能力与医学特别是叙事医学有机结合起来，那一定会是一名优秀的好医生、有情怀的好医生。

（作者为北京市医院管理中心二级巡视员）