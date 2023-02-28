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国际罕见病日|关于罕见病，你了解多少？

2023年02月28日08:27 来源：人民网

      编者按：“瓷娃娃”“蓝嘴唇”“月亮孩子”……这些看似“动听”的名字背后，却是一个个“生命杀手”——罕见病。今年2月28日是第16个国际罕见病日。关爱罕见病患者，从了解开始！

(责编：孙红丽、高雷)


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