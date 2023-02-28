近期全国疫情继续保持平稳态势

本报北京2月27日电 （记者王美华）国务院联防联控机制27日举行新闻发布会，介绍巩固疫情防控重大成果有关情况。

“近期，全国疫情继续保持平稳态势。各地疫情均处于局部零星散发状态，未发现疫情明显反弹的省份。”国家卫健委新闻发言人米锋表示，3年多来，我国始终高效统筹疫情防控和经济社会发展，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。3年多来，人民至上、生命至上的理念深入人心，医疗卫生服务体系经受住了极限考验，联防联控、群防群控铸就起团结一心、众志成城的强大人民防线。

米锋强调，要抓实抓细“乙类乙管”各项措施，巩固住来之不易的重大成果。要优化医疗卫生资源布局，加强医疗物资生产保供和统筹调配，不断增强重大疫情和突发公共卫生事件应对处置能力。要密切关注境外疫情发展态势，保持常态化指挥体系有效运行，提升疫情监测预警快速响应水平。

“新冠疫情让我们进一步认识到应急管理特别是医疗应急的重要性。”国家卫健委医疗应急司司长郭燕红表示，经过近些年不断努力，中国公共卫生应急能力不断提升，在应对历次的重大突发公共卫生事件和突发事件的紧急医学救援中发挥了重要作用。