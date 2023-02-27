新华社北京2月27日电 题：坚持“大卫生、大健康”理念，奋力书写新时代爱国卫生运动新篇章

新华社记者李恒、徐鹏航

从“除四害、讲卫生”到城乡环境卫生综合治理，从“移风易俗、改造国家”到全生命周期健康管理……爱国卫生运动是我们党把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践。

2022年12月，在爱国卫生运动开展70周年之际，习近平总书记作出重要指示指出，“始终坚守初心使命，传承发扬优良传统，丰富工作内涵，创新工作方式方法，为加快推进健康中国建设作出新的贡献”。

我国最新人均预期寿命78.2岁，居民健康素养水平达25.4%……爱国卫生运动与时俱进，不断丰富工作内涵，为14亿多人民带来“健康红利”。

重大惠民工程，爱国卫生运动让环境变美了

干净整洁的柏油路，垃圾桶站点有序摆放着分类垃圾桶，不时有保洁人员对垃圾进行集中清理……走进辽宁省辽阳市辽阳县刘二堡镇前杜村，一幅美丽乡村图景映入眼帘。

曾经，这里也经历过“脏乱差”。当地采取“户分类、村收集、镇转运、市处理”的垃圾治理模式，大大改善了村里的环境卫生。

环境卫生是持续改善乡村面貌和群众健康生活的重要基础，也是爱国卫生运动的重要内容。近年来，我国把农村户厕改造、生活垃圾污水治理和村容村貌美化提升作为改善农村人居环境的主攻方向。

截至2022年底，我国农村卫生厕所普及率超过73%，90%以上的自然村生活垃圾得到收运处理，95%以上的乡村开展了村庄清洁行动。

乡村焕然一新的同时，城市环境也更好了。截至2022年底，全国现有国家卫生城市(区)占比达到66.3%，地级及以上城市空气质量平均优良天数占比达87%。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把维护人民健康摆在更加突出的位置，召开全国卫生与健康大会，确定新时代卫生健康工作方针，出台《“健康中国2030”规划纲要》，爱国卫生运动坚持以人民健康为中心，坚持预防为主，与时俱进，不断丰富工作内涵。

健康城市建设是落实健康中国战略、将健康融入所有政策的重要载体。印发健康城市建设评价指标体系；多地将健康城市建设与妇幼健康促进、癌症防治行动相结合……

国家卫生健康委信息显示，各地健康城市建设的综合指数和分指数稳步提升，人群健康状况持续改善，婴幼儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率持续下降，优于中高收入国家平均水平。

国家卫生健康委主任马晓伟表示，保障群众健康，不仅靠医疗卫生服务的“小处方”，更靠社会综合治理的“大处方”，深入开展爱国卫生运动是全面推进健康中国建设的必然要求。

坚持预防为主，人均预期寿命长了

当前新冠疫情防控优化调整措施有序推进落实，各地防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段。

用千千万万个文明健康小环境筑牢疫情防控社会大防线。新冠疫情三年多来，我国充分发挥爱国卫生运动的组织优势和群众动员优势，引导广大人民群众主动学习健康知识，践行文明健康的生活方式。

新时期我国卫生与健康工作方针提出坚持“预防为主”。2021年，全国爱国卫生运动委员会、中央精神文明建设指导委员会和健康中国行动推进委员会联合启动为期两年的倡导文明健康绿色环保生活方式活动，推动群众切实养成文明健康习惯。

“爱国卫生运动就是把党的优势和群众工作相结合，将健康融入所有政策，这个‘传家宝’不能丢。”国家卫生健康委宣传司负责人米锋表示。

公立医院是健康促进的主要阵地之一。北京协和医院、北京大学人民医院、北京医院、四川大学华西医院等围绕“防、诊、控、治、康”开展一系列健康促进工作，把健康科普传播和患者需求结合在一起。

“医院是推动健康促进事业的主力军。”北京协和医院院长张抒扬介绍，几十年前，以张孝骞、林巧稚、曾宪九等为代表的医学大家走入农村，编撰推广《农村妇女卫生常识问答》等系列实用科普读物，引导广大农民改善和提高健康水平。

加快健全农村基层医疗卫生服务体系，发挥乡村医疗卫生机构和人员作用，从基层将慢病“管起来”。截至2021年底，全国有县级医疗卫生机构2.3万个，乡镇卫生院3.5万个，村卫生室59.9万个，实现了县乡村医疗卫生机构全覆盖。

从应对新冠疫情到公共卫生疾控体系建设；从加强公立医院健康促进工作到广泛开展健康科普；从健全农村基层医疗卫生服务体系到发挥社区基层力量管理慢病……数据显示，我国人均预期寿命提高到78.2岁，居民健康素养水平达25.4%，热爱健康、追求健康的新风尚蔚然成风。

加强群众动员，社会健康治理水平再提升

工业化和城镇化深入推进、人口老龄化加快、生活方式变化，也使我国面临多重疾病负担并存、多种健康影响因素交织的局面。

新征程上，如何继承和发扬爱国卫生运动优良传统，创新机制和工作方式？

——推动工作内容全域化，将健康融入所有政策。

云南从社会管理“小切口”入手，创新开展爱国卫生“7个专项行动”；四川等地逐步构建健康乡镇、健康县区、健康城市的全链条健康中国建设推进体系，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节……

“开展爱国卫生运动不是简单的打扫卫生，需要从人居环境、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面开展工作，将健康文明的种子播撒在每个人心中。”全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划信息司司长毛群安说。

——探索更加有效的社会动员方式，让每一个社会“细胞”都“动”起来。

群众动员起来了，就能筑牢维护公共卫生安全的基石。下一步，国家卫生健康委将发挥好社会组织、社会工作者和志愿者的作用，推动爱国卫生运动更好地融入广大公众的日常生活之中。

——发挥科技效能，促进管理方式精细化。

浙江，打造“健康大脑+”数字应用体系，建设“爱国卫生在线”重点应用场景；江西，健全病媒生物防制技术网络，全省96%的县（市、区）设置了病媒生物防制监测点……

“新形势下的爱国卫生运动是一项系统工程。”专家表示，未来要更加有针对性地开展爱国卫生运动，坚持以人民健康为中心，加快实现爱国卫生工作规范化、科学化、法治化管理，为加快推进健康中国建设作出新的贡献。