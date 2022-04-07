加强群众动员 推动爱国卫生运动更好融入公众日常生活

人民网北京4月7日电 （记者闫妍）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍开展爱国卫生运动、建设健康城市的有关情况，并回答媒体提问。

全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划信息司司长毛群安介绍，去年，全国爱卫会、中央文明委和健康中国行动推进委员会联合启动了为期两年的倡导文明健康绿色环保生活方式活动，去年和今年爱国卫生月的活动主题均为“文明健康 绿色环保”，目的是将有关工作落实，推动群众文明健康习惯的养成，助力疫情防控。

“今年爱国卫生月活动是在去年相关活动的基础上进一步深化推进，主要是四个方面。”毛群安介绍，一是进一步深化科普活动，让文明健康的理念逐步深入人心；二是进一步强化实践活动，让低碳环保生活走进千家万户；三是持续共建活动，让绿色家园环境更加整洁亮丽；四是要求各地组织开展纪念爱国卫生运动70周年主题活动，发扬优良传统、讲好爱卫故事。

“一直以来，群众都在广泛的参与爱国卫生运动，如日常的家居环境清洁、生活垃圾分类、生活小区的环境以及基础设施的维护。新冠肺炎疫情发生后，公众积极投身到疫情防控中，戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、用公筷、保持一米社交距离，主动学习健康知识，养成合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡的良好生活习惯，这些看似简单的小事其实就是爱国卫生运动的主要内容。”毛群安说。

毛群安还表示，下一步，将利用村（居）民委员会、公共卫生委员会和社区网格、居民健康管理小组等发挥好社会组织、社会工作者和志愿者的作用，加强群众动员，推动爱国卫生运动更好地融入到广大公众的日常生活。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）