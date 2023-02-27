我国持续开展境外输入新冠病毒变异监测

新华社北京2月27日电（记者顾天成、彭韵佳）自1月8日我国平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段以来，截至2月26日，海关总署联合疾控部门已累计检出境外输入新冠病毒变异毒株30种，检出国内首例XBB.1.9、XBB.1.9.1和XBL等变异毒株。

海关总署卫生检疫司副司长李政良在27日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上公布了上述数据。

2月27日举行的国务院联防联控机制新闻发布会现场。新华社记者 顾天成 摄

李政良介绍，为做好当前外防输入工作，海关将重点从以下三方面入手，包括强化全球疫情分析研判和监测预警、调整优化口岸疫情防控各项措施、持续做好“多病同防”。在优化口岸疫情防控措施方面，强化“水、陆、空”同防，对于检疫发现异常的人员，严格实施流行病学调查、医学排查、采样检测，坚决筑牢外防输入第一道防线。

李政良表示，全球疫情仍在流行，病毒还在不断变异。随着国际航班逐渐恢复、边境口岸陆续开通、内地与港澳全面恢复人员往来，新冠病毒变异毒株和其他传染病输入的风险有增无减，外防输入仍然面临考验、挑战和压力。对此，海关将联合疾控部门持续开展境外输入新冠病毒变异监测，密切关注全球疫情形势和病毒变异情况。