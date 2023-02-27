国家卫生健康委：全国增设20支左右国家重大疫情医疗救治队伍

人民网北京2月27日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍巩固疫情防控重大成果有关情况，并回答媒体提问。

“新冠疫情让我们进一步认识到应急管理，特别是医疗应急的重要性。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，不仅是公共卫生事件，我国也是一个自然灾害频发的国家。经过近二十年的不断努力，我国公共卫生应急能力不断提升，在应对历次重大突发公共卫生事件和突发事件的紧急医学救援中都发挥了非常重要的作用，已经初步建立起了具有中国特色的医疗应急体系。

郭燕红表示，下一步，要按照平急结合、系统高效的原则，进一步推动医疗应急体系和能力的高质量发展。国家卫生健康委已经下发了“十四五”期间突发事件紧急医学救援的规划，将以规划为指引，指导各地进一步强化体系建设和能力提升。

一是要进一步完善医疗应急指挥体系。明确医疗应急各部门、各机构、各环节的职责，推动重大疫情和突发事件国家医疗救援力量的调动与支援机制的建设。建设国家、省、市、县立体化的医疗应急指挥调度信息系统，做到指令传递快、系统反应有序、基层执行有力。

二是要推进医疗应急救治基地的建设。建设国家紧急医学救援基地和国家重大传染病防治基地，针对自然灾害、公共卫生、社会安全、事故灾难等几大类的突发事件建设医疗应急演训基地，提高在多场景情形下的医疗应急处置能力。此外在全国有工作基础的地区，要建设和布局国家的中毒救治研究中心，继续推进核辐射的医疗救治基地建设。通过基地建设，构建紧急医学救援的核心支撑。

三是对国家紧急医学救援队伍进行提质扩容。目前，我国共有国家级紧急医学救援队伍40支，分为综合救援、中毒事件救治和核辐射事件救治三类。为进一步做好重大疫情救治和突发事件医疗处置，在此基础上按照“十四五”规划的要求，在全国增设20支左右的国家重大疫情医疗救治队伍，负责重大疫情救治和区域内全国范围内的支援。同时，提升紧急医学救援的装备水平，特别是加强重症救治的能力。此外，还要推进省、市紧急医学救援能力建设，满足各种突发事件现场处置和重大突发事件快速处置的需求。通过全方位提升紧急医学救援队伍的能力，形成紧急医学救援的中坚力量。

“总之，我们将会同相关部门，全面提升现场紧急医学救援处置能力和收治能力，进一步提升大批量伤病员的救治和突发事件快速医疗应急处置的能力及反应。建立专业化、规范化、信息化和现代化的突发事件紧急医学救援体系，提高早期预防、及时发现、快速反应和有效处置的水平，同时也要发挥我国在全球紧急医学救援中的作用，为经济社会持续健康稳定发展奠定基础。”郭燕红说。