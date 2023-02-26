发现自己长老年斑？ 别急，试试常吃这些食物！

年纪大了，开始长老年斑了，脸上、手上都有了，不光影响容颜，据说还是身体机能不调的象征……怎么办？别着急，其实老年斑是可以通过合理的饮食调整来预防和延缓发生的。

老年斑其实是一种

进程缓慢的

良性皮肤病变

老年斑，医学上称之为脂溢性角化，多发于中老年人，但是这并不是老年人的专利，也可能发生于年轻人中，表现为脸部、手背、小腿、足背、躯干等处的皮肤上出现一些褐黑色斑点。

老年斑其实是一种临床上常见的良性皮肤病变，随着时间的推移，斑片会逐渐显著，颜色加深，病程通常进展缓慢，没有自觉症状，极少恶化，所以一般不需要治疗。

一般认为，除年龄和先天遗传以外，老年斑的产生还与很多因素有关，如摄入脂肪过多、抗氧化物质过少，紫外线过度照射等。

导致老年斑的“自由基”

是如何损伤我们的皮肤的？

老年斑形成的机制是人体在代谢过程中会产生一种叫“自由基”的氧化物质，而在人体细胞膜上又含有饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸，当不饱和脂肪酸被代谢过程中产生的氧化物质“自由基”过氧化时，就会进一步生成过氧化脂质及其分解产物，极易与磷脂蛋白质等发生反应，形成脂褐质色素。

这种色素不断沉积于皮肤细胞、汗腺细胞中而逐渐形成于皮肤表层，即形成老年斑。

如果在人体的脏器细胞沉积，比如在脑细胞上，便会引起智力和记忆力减退；在血管壁上，会发生血管纤维性病变，引起高血压、动脉硬化等。

不过，人体内有天然的抗氧化剂和抗氧化酶，可及时清除过量“自由基”造成的损伤。抗氧化剂包括维生素E、维生素C、β-胡萝卜素、硒、锌等维生素和矿物质，抗氧化酶包括超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶等。

抵御“自由基”的抗氧化物质

应多吃哪些食物？

随着年龄的增长，人体内抗氧化酶的活性不断减弱，抗氧化能力逐步降低，因而通过外源补充一定的抗氧剂在抵御“自由基”损伤方面的作用就显得更为重要了。

深色蔬菜和一些水果是维生素C、维生素E和类胡萝卜素的良好食物来源。例如：苋菜、芥菜、苜蓿等深绿色蔬菜，胡萝卜、西红柿、南瓜、金针菜等红黄色蔬菜中类胡萝卜素含量较多；

鲜枣、酸枣、刺梨、沙棘、柑橘、猕猴桃等水果维生素C含量高；

除了在植物种子和坚果中含丰富的维生素E外，高等植物的叶子和其他绿色部分均含有维生素E。

此外，胡萝卜、芥菜头、菠菜、芹菜叶、金针菜等蔬菜中还含有较高的硒、锌等具有抗氧化功能的矿物质。

更进一步的研究还发现，深色蔬菜和水果中还含有有机硫化物、类黄酮等具有抗氧化性能的植物化学物。

因此，有意识地经常吃一些富含抗氧化成分的蔬菜和水果，能有助于抑制脂质过氧化物的形成并清除体内过多的自由基，从而有利于延缓衰老、预防老年斑的出现。

文/周明珠（马博士健康团）

科学审核/马冠生（北京大学公共卫生学院教授）