近日，由中国国家博物馆与国家中医药博物馆联合举办的“智慧之光——中医药文化展”的中医药传统优秀文化展在中国国家博物馆北3、北4展厅开展。此次展览将持续到今年5月下旬，期间免费向公众开放。

展览包含六百年老字号昆中药“痌瘝在抱”牌匾、“朱氏双美号入滇创号图”、《滇南本草》等在内的近千件承载着厚重中医药历史文化底蕴的文物精品荟萃。为多角度、全景式展现中医药发展历史脉络、弘扬中医药文化灿烂成就、展示中医药对人类文明的重大贡献，昆中药将结合展陈文物故事策划《国博闪“药”，探秘昆中药瑰宝》系列专题报道，带你穿越千年，一探中医瑰宝魅力，一览南药六百年风采。

在昆中药陈列区第一个展柜中，大家会看到摆放在最前位置的一本散发着淡淡黄绿色的书籍，它就是90年代初，由云南省地方志编纂委员会编纂的

《中华人民共和国地方志丛书——云南省志卷七十 医药志》。记录了云南中药店的发展。

新中国成立后，国内物资紧缺，百业待兴。昆明地区82家药铺决心合营成立“中国药材公司云南省昆明市公司”，公司下设中药材加工厂，开始了制药业的工厂化生产，这也就是昆中药的前身。承前辈之念、汇百家之长，昆中药栉风沐雨，六百年一路走来。