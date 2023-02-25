山东医疗机构成立“骨科联盟”

山东大学齐鲁医学骨科学科发展联盟、山东大学第二医院骨科专科联盟成立仪式举行。 赵晓 摄

山东大学齐鲁医学骨科学科发展联盟、山东大学第二医院骨科专科联盟2月24日在山东济南成立。山东24家医院加入学科联盟，近200家医院加入专科联盟，将推动该省骨科医、教、研、管、服高质量发展。

山东大学第二医院党委书记柳丽华在致辞中表示，两大联盟的成立，将更加有效整合山东骨科优势资源，统筹全省医学领域科技创新资源，构建完整的医学科技创新体系，同时推动齐鲁医学骨科学科各级各类医疗机构形成科学有序的就医格局、系统连续的诊疗格局，为患者提供更优质、高效的服务，真正把病人留下来，做到“大病不出地市”，提升民众就医的获得感、安全感。

“学院将大力支持骨科学科发展，为其提供全方位的政策支持和条件保障。”山东大学齐鲁医学院副院长刘奇迹说，近年来，山东大学第二医院在学科建设和发展上取得系列突破，此次牵头成立骨科学科发展联盟，将推动齐鲁医学骨科学科一体化发展。希望联盟充分发挥作用，探索建立骨科学科在人才、技术和平台方面深度融合的长效机制。

“两大联盟的成立将成为齐鲁医学骨科发展的新航标。”第三军医大学新桥医院教授、骨科主任周跃出席活动并表示，骨科联盟将在促进优质资源整合、优化分级诊疗制度、搭建学术交流平台等方面发挥巨大作用，使管理机制更科学、运行机制更完善、服务模式更优化、医疗资源供需更匹配、就医格局更合理，让居民就医需求得到满足，打造具有鲜明特色的齐鲁医学骨科品牌。

山东大学第二医院院长冯世庆在接受中新网记者采访时说，作为“国家队”医院，该院依托山东大学齐鲁医学骨科临床中心，成立两大“骨科联盟”，不仅是医疗业务上的联盟，更是山东骨科的文化、管理、学术等高质量发展的联盟。“联盟将秉承齐鲁医学精神，立足济南，服务山东，辐射全国，为健康中国建设贡献山东力量。”(赵晓 李明芮)