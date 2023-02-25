国家药监局：分析显示去年我国医疗器械市场规模达1.3万亿元

国家药品监督管理局党组成员、副局长徐景和24日在北京表示，据研究机构分析，去年我国医疗器械市场规模达到1.3万亿元(人民币)，约占全球市场的27.5%。

当天，国药集团所属中国医疗器械有限公司(国药器械)与通用电气医疗(中国)有限公司(GE医疗中国)在北京签署协议，共同推进高端医疗装备领域合资合作，重点布局高端医疗影像设备产业。值得关注的是，此次合资合作是由中方控股的高端医疗器械影像投资项目，在国资合作和产业推进方面具有里程碑意义。

在当天的合资协议签署仪式上，徐景和介绍说，近年来，我国医疗装备创新能力持续提升，产业规模加速扩大，产业生态不断优化，供给水平显著提升。据国家药监局南方医药经济研究所分析，去年我国医疗器械市场规模达到1.3万亿元(人民币)，约占全球市场的27.5%。近五年来，年均复合增长率超过12%。

就在前一天(23日)，中国第三款国产ECMO产品获国家药监局附条件应急批准注册上市。徐景和也表示，近年来，我国高端医疗装备领域佳音频传，碳离子治疗系统、质子治疗系统、ECMO实现国产零的突破。Pet-CT国产占比实现从0%到40%的突破，骨科手术机器人、聚焦超声治疗系统等达到国际先进水平，医用电子直线加速器、腔镜手术机器人等一大批创新高端装备上市。呼吸机、心电监护仪、制氧机、CT等销往全球100多个国家和地区，为保护人类健康做出重大贡献。

谈及此次国药器械与GE医疗中国的合资合作，中国医药集团有限公司董事长、党委书记刘敬桢表示，此次双方携手打造全面国产化的高端医疗设备工业平台，有利于推动国际领先医药装备企业与国资央企合作模式的创新，深化双方资本与技术深度全面合作。

刘敬桢指出，双方努力谈判所达成的央企控股、外资参股、合资合作方式在高端医疗装备领域尚属首次，在资本与技术双重引进的基础上，实现了股权比例设置的突破，丰富了国际资本、国际企业参与国企改革、国资合作的渠道和方式。

通用电气医疗全球副总裁、首席财务官何穆(Helmut Zodl)也表示，GE医疗视中国为非常重要的增长市场，也非常看好中国长期增长的前景，看好中国14亿人口医疗大健康发展的机遇。“展望未来，我们将在中国不断深耕国产化能力，也将继续在中国加大本土研发、制造以及人才培养方面的投入。”(记者 李纯)