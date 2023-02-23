“阳康”后多囤的药怎么办？有效期等于使用期限吗？专家详解

人民网北京2月23日电 （记者孙红丽）近日，一些居民将未拆封的新冠防治药物、退烧药等扔进垃圾桶的视频在网上引发关注。“阳康”后多囤的药怎么办？药品过期了该如何处理？就此，人民网记者采访相关专家进行解答。

“阳康”后多囤的药如何存放？

记者在采访中发现，类似的囤药现象并不鲜见。去年年底，北京市民刘女士先后囤了30多盒退烧、感冒、止咳类药物。今年初，由于对XBB变异株的担心，她又囤了10多盒治疗腹泻的蒙脱石散、整肠生等。对于如何处置这一大堆药，刘女士有些发愁：“以后大概率都要闲置过期了”。

众所周知，药品是特殊商品，保存方法直接影响药物的疗效。“阳康”后多囤的药应该如何存放？

北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心药剂科主任赵文武向记者介绍，药品一般在密闭、干燥、避光的条件下贮存，可以放在家里温度较低的阴凉处；少数药品需要冷藏保存，应按说明书要求处理。同时建议大家保留原包装和药品说明书。定期检查药品的有效期和质量，建议至少三个月清理一次。

药品的有效期≠使用期限

一般情况下，大家习惯以药品包装上标注的有效期作为判断药品是否过期的标准。对此，赵文武提醒，药品的有效期不等于使用期限。

赵文武解释，药品有效期是指药品在规定的储存条件下，能够保持药品质量的期限，通常标注在药品外包装和标签上。而药品使用期限是指药品开启后的使用期限，是药品经打开使用后在规定的储存条件下，可以保持药品质量的期限。

他举例称，瓶装眼药水一般在开封1个月内使用完，超过1个月容易引起污染变质。这时药品使用期限就不是药品有效期。

另外，很多没吃完的、用量少的药，最后只能放到过期了。这些过期药还能吃吗？

“过期药品不能吃，药品过了保质期，不仅不会起到治疗疾病的作用，还可能因为细菌、真菌等各种原因导致药物变性，使用后引起中毒。”赵文武表示。

倡导合理用药、理性用药

过期药品能否随意丢弃？如何处理这些药品更为妥当？赵文武表示，过期药品随意丢弃会破坏环境，且存在再度流入市场的可能。

2021年8月31日，国家药监局在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1641号《关于在各地市区增设过期药回收点的提案》答复中提到，在法律层面不允许对过期药品进行储存和运输。家庭过期药品如果收集定点统一投放，需要集中进行无害化处理，以减少对环境产生的危害。

国家药监局在答复中还指出，目前，部分地方政府和药品经营企业设立家庭过期药品集中投放点，定期定点收集家庭过期药品，对宣传安全用药知识、打击非法回收药品起到了一定积极作用。在有能力保证收集的家庭过期药品不再重新流通、可集中无害化处理的前提下，设立家庭过期药品集中投放点的公益行为值得鼓励。

据了解，目前，部分城市通过在药店、医院、社区等地设置回收点，鼓励药品回收，并对回收的过期药品进行统一登记、统一收集。

但从实施效果来看并不十分理想。记者在采访中了解到，很多人从未听说过期药品可以回收，或者听说过但不知道药品回收点在哪里。“对于家里过期的药品，我们一般都会将过期药品与生活垃圾同时扔进垃圾桶。”北京市民李女士告诉记者。

对此，业内专家表示，在有关部门等相应主体建立好药品回收等应对措施的同时，还应积极倡导和传播合理用药理念，引导消费者理性购药，避免盲目囤药造成的不合理用药风险和药品浪费。