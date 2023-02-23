拓展健身空间  拉动体育消费（健身新视野）

国家体育总局发布的《“十四五”体育发展规划》提出，推进“互联网+健身”“物联网+健身”，创新全民健身公共服务模式。形式和手段的创新，为线上线下健身融合发展提供了广阔空间，也为拉动体育消费、促进产业转型升级带来更多机遇。

突破时空局限，进一步降低参与门槛

傍晚的公园、河边的健身步道、小区的空地上，跑步健身的人随处可见。打开手机健身APP，就能看到跑步用时、路径轨迹、消耗的卡路里等数据，还可以向好友发起运动挑战。

线上健身突破了时空局限，但健身者能否坚持下去，既考验自律，也对线上平台服务提出了挑战。线上运动平台Keep将相关课程与热门影视剧等结合，推出系列主题跑活动和联名周边，让人眼前一亮。用户的互动式体验大大提升，参与热情也变得更加高涨。

2022年“奥林匹克日”全民健身公益挑战赛，完成跑步、健走、骑行等5个项目其中之一，就能获得相应实体奖牌或虚拟徽章。制作精美的实体奖牌、长久在线的虚拟徽章、见证挑战成功的完赛证书，带给人们满满的成就感，也带动线上虚拟赛事参与度不断提高。挑战赛吸引了超过16万人踊跃参与。

健身热情提高后，如何科学健身是每个参与者需要重视的问题。羽毛球爱好者石天在每次高强度训练后，都对膝关节、脚踝等易受伤部位进行拉伸放松，线上健身平台提供的课程满足了他的需求。

如今，人们通过小程序、社群等渠道，能够自主选择线上付费健身课程，产生兴趣之后，还会考虑更精细、更专业的服务和指导。相比传统健身房，互联网健身平台的运营模式更灵活，服务种类更多元，丰富了健身行业的服务业态，进一步降低了线上健身的参与门槛。

线上线下相融，体现全民健身多元价值

“想知道我的训练秘籍吗？苏老师的线上体育课，今晚准时开播！”短跑名将苏炳添发布的直播预告，受到超30万人关注。去年“全民健身线上运动会”期间，100多名奥运冠军、世界冠军通过线上竞赛、话题互动等方式，和大家一起“云锻炼”。

很多体育名将在互联网上化身居家健身的“辅导员”和“陪练员”，为引导公众科学健身起到了良好的示范作用。国家体育总局群众体育司司长丁东表示，国家队和省队运动员进校园、进社区开展健身指导服务将形成常态化机制，进一步推动竞技体育成果全民共享。

从线上到线下，多种形式的健身活动为人们带来丰富的体验。在湖南，全民健身知识线上挑战赛掀起了趣味十足的头脑风暴；在安徽，“行走大运河”线上徒步赛活动打造“体育+旅游+文化”的特色品牌……以在线服务为新的发力点，全民健身的多元价值得到进一步体现。

线上健身渐成潮流，健身行业在融合发展中获得新活力。有些线上平台与线下健身房合作，提供团操课代运营服务，提升了团操课质量和健身房教室使用率，为线下健身房节约了成本。不少线下健身房也开通线上服务，“随约随练、按次付费……”简单便捷的方式让更多人乐于走进健身房。

Keep运动研究院资深研究员杨帆表示，线上平台不断探索线下场景，增加客户黏性、拓展业务边界，线下健身房则依靠平台流量优势降低获客成本，线上线下双轮驱动，实现互利共赢。

挖掘消费潜力，体育智能制造成为趋势

从运动服装、健身器材，到可穿戴设备、健身服务……随着线上健身平台用户规模和活跃度快速上升，体育消费潜力不断释放。有数据显示，国内线上健身市场规模预计将由2021年的3701亿元增至2026年的近9000亿元。

中国体育用品业联合会出版的《2022年大众健身行为与消费研究报告》显示，受访者个人年平均运动消费为4709元，其中运动鞋服、器材消费呈现增长趋势，跑步机、动感单车、椭圆机等品类广受欢迎。

与哑铃、杠铃等传统健身器械不同，家庭智能健身设备因更“懂”用户而备受青睐。南京的黄女士日前购入一台智能椭圆机，跟着视频讲解在家就能锻炼，她说：“燃脂效率非常高。”通过佩戴心率臂带，系统还能实时监控使用者的心率，发现异常时自动调整机器阻力，防止心脏过劳。运动完成后，还可以出具一份详细的运动数据报告，为进阶训练提供了科学方案。

需求激励创新，改变顺应市场。丰富的课程体验、即时的反馈和专业的健康分析成为受关注的重点，未来，健身器材设计制造将呈现智能化、个性化与社交化的趋势。

数字经济蓬勃兴起并深度融入体育产业，搭建起以云、网、端、数、智“互联互通”的数字体育网络。上海体育学院教授黄海燕表示，体育服务业的发展将推动体育制造业转型升级，“智能健身器材+运动健康服务”等面向定制化应用场景的“产品+服务”模式将成为体育智能制造新方向。

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 15 版）