检察机关全方位保护未成年人合法权益

本报北京2月22日电 （记者倪弋）记者从最高人民检察院获悉：2022年检察机关批捕侵害未成年人犯罪3.9万人，起诉5.8万人。最高人民检察院第九检察厅厅长那艳芳介绍，2022年检察机关统筹履行未成年人刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察职能，全方位保护未成年人合法权益。

据统计，2022年检察机关救助未成年被害人1.7万余人，发放救助金2225万余元，与2021年相比，救助人数和救助金额均大幅度增加，帮助未成年被害人尽快走出困境。通过检察听证、司法救助、促成和解等方式，检察机关促进实质性化解涉未成年人行政争议80件，同比上升2.5倍。

据了解，自2021年6月“督促监护令”全面推行以来，针对严重监护失职、未成年人遭受家庭暴力等问题，全国检察机关共制发“督促监护令”7.6万余份，受理撤销监护人资格案件400余件，对于符合撤销监护人资格条件的，提出检察建议170余件，撤销监护人资格200余件。此外，2022年检察机关办理未成年人公益诉讼案件9700件，同比增长近50%。

“当前，我们正在编制未成年人综合司法保护指导性案例，将在今年发布，为全国各级检察机关办理涉未成年人案件如何更好融合履职提供参照指引。”那艳芳表示，2023年，最高检将研究制定未成年人检察融合履职的工作规程和指引，建设未成年人综合司法保护典型案例库，推动建立一体履职、全面保护、统分有序的未成年人检察融合履职模式，不断强化未成年人综合司法保护。

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 11 版）