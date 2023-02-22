谨防“神医”“神药”借网络直播更新骗术

标着“初级农产品”的药材，被直播间夸大为能治多种疾病的“神药”；身着白大褂的老人，配合着主播在一旁称药、打包；将医疗词汇拆分重组成新型营销话术，以躲避违禁词审查。近期，新华社记者调查发现，一些养生类账号活跃在网络直播平台，违反国家规定暗中或违法“行医”，真假难辨，扰乱市场秩序，给消费者和患者带来危害。（2月21日《新华每日电讯》）

在菜市场摆摊售卖自制药品、在电视上“违背祖宗决定”献出“祖传秘方”、在黑诊所里冒充专家坐诊开方、团伙分工线上线下一体实施医疗欺诈……这些都是“神医”“神药”的传统做法。相比之下，“神医”“神药”寄生于网络直播间，在直播带货的掩护下，非法行医大行其道，是一种全新的做法。

医疗欺诈也在创新，这是值得警惕的现象，尤其要看到，这些新骗术具有更强的欺骗性。主播口中的“囊什么肿、息什么肉、疙里疙瘩、鼓里鼓包”等词汇，分别对应囊肿、息肉、结节、甲状腺肿大等医药类术语；额头热热的、嗓子咳咳的、阿嚏阿嚏的，则代指发烧、咳嗽、打喷嚏等症状，在新冠疫情流行期间，还容易让人想到新冠感染症状。此类用词虽然奇葩，却能躲避平台的违禁词审查。

此外，站在主播身边穿着白大褂的老人虽然一言不发，却能起到“此处无声胜有声”的暗示作用，让网民误以为老人就是资深中医，其手里摆弄的农产品就是中药。但主播并不直接说破，只说“初级农产品”确实是“中中”配方，老师也是“医医”。农产品与“神药”、老农与“神医”可以暗自切换，进而浑水摸鱼，让人防不胜防。

民众对一系列新做法没有防骗经验，因此更容易上当受骗。揭开其遮羞布，露出其医疗欺诈的本质，方能帮助民众尽快提升辨别与防骗能力。民间对于食药同源存在一些误解，误认为可以入药的农产品被当做药品销售无可厚非，但无资质人员在直播间公然销售药品，无论其“马甲”多么华丽，也都涉嫌违法。多掌握一些医药知识与法规，不迷信民间秘方、偏方，直播间的非法行医也就失去了生存的土壤。

网络直播成为“神医”“神药”行骗的工具，直播平台责无旁贷。医疗欺诈有善变的手段，平台监管就要有不变的慧眼和高超的自净能力。比如既然平台违禁词审查难以发现不断变换的暗语代称，动态更新违禁词、畅通网民举报渠道等做法，就应该及时补位。建立主播黑名单制度，让有过医疗欺诈污点的主播无法改头换面再次行骗，方能避免“神医”“神药”再次进犯、屡禁不止。

在万物皆可直播的时代，打击非法行医更应及时更新观念、改换方式，将监管的触角伸进直播间，鼓励知情者大胆举报，加大惩戒力度，让监管不力的平台付出更大的连带代价，建立区域协作监督机制等，才能快速适应网络直播跨区域、隐匿性强等特点，将直播间“行医”乱象扼杀在萌芽状态。