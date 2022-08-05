户外活动可防控近视 家长需警惕“无效户外”

暑假到了，家长们最担心的莫过于长时间使用手机、电脑等电子产品，会对孩子的视力产生较大负担，不少家长一方面担心孩子的视力问题，同时对于孩子暑期近视防控、好的用眼习惯的养成也不是很了解，内心颇为焦虑。

近年来，我国儿童青少年近视率一直处于较高水平。国家卫健委公布的数据显示，2018年，全国儿童青少年的总体近视率为53.6%，到2019年，这一数据下降为50.2%，但2020年以来，学生居家上网课的时间和频次增多，儿童青少年的总体近视率又上升为52.7%。

“日常生活中，家长如果发现孩子斜着看、歪头看、眯眼看、揉眼看或很近看电视和书时，就要警惕可能是视力有问题了。”天津市第一中心医院眼科副主任医师杨新治在接受人民网记者采访时表示，定期进行视力和屈光度检查可以清楚了解孩子的远视储备量或者近视度数，当发现孩子远视储备不足或者近视加深时，要积极采取措施，科学防控近视。建议孩子3岁以后，每3个月到半年进行一次视力筛查。

“科学用眼习惯的养成对防控近视很重要。”杨新治建议，日常要保持正确的读、写姿势，做到“三个一”，即眼睛与书本距离约一尺，胸前与桌子距离约一拳，握笔的手指与笔尖距离约一寸；避免躺姿阅读、伏案歪头阅读等不良习惯；牢记“20-20-20”口诀，看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外20秒以上。

“儿童青少年一旦发展成高度近视，今后将会大大增加罹患各类眼部疾病的机会，甚至有失明的风险。”杨新治说。

杨新治表示，目前国际公认能有效延缓近视度数增长的方法有3种，佩戴角膜塑形镜、使用低浓度阿托品眼药水，以及每天2小时的户外活动。

2020年监测显示，全国有六成学生每天户外运动时间不足2小时，成为影响视力健康的危险因素之一。杨新治提示，户外活动防控近视的核心是太阳光照。晚上出去散步除了月亮反射的微弱的太阳光外，几乎没有任何用处。所以，要注意保证日间户外活动，已经近视的儿童青少年应增加更多的日间户外活动时间。（视频制作：实习生邓艺晨）